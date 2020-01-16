4參選大學教員同稱國安法無礙學術 吳宏偉：稱自由收窄者「自我膨脹」 孫東：自然科學工科無影響

明報記者

《港區國安法》去年起實施，社會憂慮學術自由受損。全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）3月公布全球學術自由指數及評級，香港獲評D級，與烏干達、柬埔寨等同級。不過，4名有學者背景的選委會界別候選人不認為國安法下學術自由空間有變。

香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉是木土工程學者，他稱學術自由讓學者在不違法下做研究，惟有些人誤以為「用學術自由乜都可以亂噏」，批評有關的人顛倒是非黑白，「香港絕對有學術自由，問題是你（學者）不要亂來」。他不覺得國安法下學術自由有變，反指提出學術自由空間收窄者「自我膨脹」，「你沒有違法哪有人來搞你，你估中央（政府）食飽飯無事做？她應付國際這麼多複雜問題，怎會找上你？」

城大生物醫學工程學系講座教授孫東稱，即使沒有國安法，學術自由的前提是不違反當地法律及國安法，「這個在美國、歐洲都是一樣的」，而訂立國安法則表明哪些是不能碰的紅線。他說在其了解的自然科學、工科範疇，學術自由沒受國安法影響，又稱自己當系主任，每年撰寫校內報告均提出要維護學術自由，形容這是他身為大學管理者所珍惜的價值。

談教員不獲續約 劉智鵬：高教界流動性大

嶺大協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬稱，至今不太感受到學術自由空間改變，暫時認為學者不易觸碰國安紅線，「要在我們（學者）的研究範圍挑戰國安法都幾難」，又指8間資助大學的管理層亦無因應國安法，着校內教員「小心啲」。國安法實施後，多名大學教員不獲續約，劉認為高等教育界人員流動性大，大學教員任免常發生。

周文港：國安法提供更穩定環境利學術

嶺大潘蘇通滬港經濟政策研究所副所長周文港書面回覆本報稱，「國安法絕對沒有收窄學術自由的空間」，反而提供更穩定的社會環境，有利做好學術工作。

陳家洛：灰色地帶增 尤影響社會科學

浸大政治及國際關係學系副教授、立法會前議員陳家洛認為，國安法影響學術自由，違法的灰色地帶增多，社會科學尤其受到影響，舉例政府沒表明做選舉調查不違法。他認為紅線處處影響學術界自由，減低香港對海外學者的吸引力，舉例被建制派批評的學者李靜君，早前辭任科大講座教授一職。

3人明言認同加強國民教育

4名候選人均關注本港教育，對於政府近年強調要加強國民教育，孫東稱國民教育很重要，惟本港長期欠缺相對全面、客觀及有系統的國民教育，佔中運動及反修例風暴反映年輕人缺乏國家觀念。他認為國民教育要由幼兒開始，在大學則可適時開設相關選修科。吳宏偉稱回歸後20年本港情况與殖民時期相若，「殖民制度下哪有國家觀念？」他認為必須加強國民教育。劉智鵬亦認同要加強國民教育，免學生對國家有誤解。

選委會界別51名候選人名單詳見立法會選舉網站www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html。

（立法會選舉）