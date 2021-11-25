教師涉性侵 女生否認誣陷報復

辯方質疑通訊帶挑逗 後揭被告一腳踏兩船

被告馮霆麾（37歲）被控兩項非禮及5項「與16歲以下女童非法性交」罪。X在辯方盤問下講述2019年1至8月與被告性交的過程。X稱每次與被告性愛都感下體痛楚，但她的性知識貧乏，不清楚原因。被問是否對被告有性欲望，X自言因家庭背景欠缺關愛，「對被告嘅期望係關心、慰問、陪伴，而唔係性行為」。

辯方讀出X與被告的WhatsApp對話，兩人提及「不明液體」的字眼。辯方指是X不慎打翻食物，X不同意，「我講緊被告嘅精液」。此外，被告在WhatsApp叫X「洗咗我啲味道」，辯方指與X在被告牀上睡覺有關，X強調所指的是被告遺下的精液味道。

稱家中欠關愛 盼被告關心而非性交

辯方一度問X是否記得她與被告性交時所穿的衣服。法官陳廣池聞言表示詫異，「一個女仔同被告發生性行為，你認為佢記憶唔會深咩？」X表示，後來發現被告除了與她交往，亦與另一名女學生有相似的戀情，她便決定向社工及警方道出實情，以免更多人受傷害。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 398/21】