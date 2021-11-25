漁署兩處殺豬非黑點 被指違早前說法

拒公布黑點 被質疑內部沒定義

梁肇輝日前接受傳媒訪問時強調，「現在用的策略是針對一些黑點」。本報昨日披露，漁護署繼上周三（17日）在南區深灣道捕殺7隻野豬後，本月21日亦曾在油麻地及薄扶林道捕殺野豬，署方後來確認兩地點均非位於野豬出沒的黑點範圍。

漁護署回覆稱，目前60多個野豬滋擾黑點分佈於全港各區，當中較多黑點的地區包括南區、中西區、大埔區、西貢區及灣仔區。在新策略下，署方會優先處理有大量野豬出沒、野豬曾傷人或對公眾構成危險的黑點。當收到市民有關野豬在市區出現的舉報時，署方亦會把對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬捕捉及人道處理。

殺野豬行動引起爭議，環境局長黃錦星被問及會否暫緩捕殺時，稱「我們看到社會有不同聲音，亦有很多意見支持政府以果斷方法處理野豬滋擾甚至傷人的狀况」。

野豬關注組幹事黃豪賢批評，漁護署在非黑點捕殺野豬是違反承諾，認為署方拒絕公開60個黑點名單是「理虧」，因該署內部亦沒有客觀標準定義野豬什麼行為會滋擾公眾。對於署方未主動公布21日的行動，他亦憂慮透明度不足，公眾難以監察過程中有否使用過分暴力。

團體願收容 漁署：野生不應人工飼養

另外，民間的拯救遺棄寵物中心昨聯同北區區議會主席羅庭德向漁護署遞交請願信，要求暫緩捕殺野豬。中心創辦人黃慧賢表示，她們位於流浮山的貓狗收容所佔地3萬呎，可暫收留約50多隻野豬，如署方接納建議，中心會將野豬與貓狗分隔，邀請有經驗豬農協助。

漁護署回應指野豬屬野生動物，野生動物不應在人工環境下飼養，又指野豬若習慣被人類餵飼，將變得不再怕人，不單不能解決滋擾問題，更有機會帶來其他問題。