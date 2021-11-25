港聞

港聞二

女文員亮刀自衛襲警罪脫 虛報地址罪成

【明報專訊】一名女文員去年11月疑手持印有違反《港區國安法》字句的氣球而被休班水警尾隨至秀茂坪安達邨，稱誤以為對方是「變態佬」，亮鎅刀兼腳踢對方自衛，之後她又向警方報稱假地址，早前因而被控3罪，案件昨在西九龍裁判法院裁決。裁判官屈麗雯指警員的證供處處有疑點，裁定被告襲警及在公眾地方藏有攻擊性武器罪脫，但明知地誤導警務人員罪成，並將案件押後至12月14日判刑，其間索取社會服務令及背景報告，被告獲准保釋。

辯方求情稱案發後兩天，即去年11月17日原是被告馮楚惠（31歲）的婚禮，本案影響婚期已是很大打擊。其家人、師長及朋友寫信力證被告善良，患弱聽的朋友更感謝被告時常陪伴參加手語班；又稱被告遭前男友家暴而患創傷後壓力症，事後未有放棄，獨力撫養女兒。

官：警證供疑點多 被告倒地才亮刀

裁判官在裁決中提到，被告是否違反《港區國安法》非本案重點，法庭不會作不利推測。休班水警羅啟耀（音譯）對於去年11月15日曾多少次表明警員身分、曾否打算展示委任證的證供均存有疑點；而且羅在庭上聲稱3處受傷，與醫療報告顯示的兩處傷勢不符；閉路電視片段亦不見被告有踢中羅，反之認為被告不停大叫等行為是自然流露的反應，接納臨牀心理學家所指當時或觸發了其創傷後壓力症。

裁判官指，被告作為日本和諧粉彩導師，管有鎅刀不代表有意圖傷人，當日她多次逃走不果，被推至保安座頭，倒地後才亮刀，她甚至退後要求羅不要行近，當時已有即時受襲的危險，以鎅刀自衛非不合理，故裁定被告襲警及在公眾地方藏有攻擊性武器罪脫；惟被告不可能將「居住4年」和「婚後將遷居」的地址混淆，裁定她明知而誤報地址。

【案件編號：KTCC2048/20】

（港區國安法）

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