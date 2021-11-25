趙家賢案主控 關文渭上周才悉接手唐英傑案

現正擔任趙家賢等4人被襲擊一案的外聘主控官、大律師關文渭，將會連同原審代表唐英傑的資深大律師郭兆銘（Clive Grossman）、大律師陳碧琪，將一同處理唐英傑上訴的聆訊。

被問是否實施法援新制 署方拒評

另外，有消息指法援在上訴階段，由原審代表唐的伍展邦律師行，改為杜偉強律師事務所，該事務所的合伙人則曾擔任政協常委。法援署回覆本報查詢，表示不會回應個別案件。

政府早前提出3項重點法援「改革」，包括刑事案件不再容許申請人選擇律師代表，改由法援署長指派律師等；至於唐英傑案是否屬新制度下的個案，法援署表示不會作出評論及回應，但指出署方會盡快落實今次法援改革的各項改善措施，期望今年底前全面執行，並指新措施適用於將進行或已進行上訴但仍未獲委派律師的案件。

至於新法援制度下指派律師行的準則，法援署表示委派法援案件給予外委律師時，「會以受助人的利益為依歸」，考慮個別律師的經驗和專長，及案件的類別和複雜程度，並按既定準則決定該律師是否適合接辦有關法援個案。

去年7月1日唐英傑駕駛插有「光時」旗幟的電單車撞向警員，被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，判囚9年；唐英傑就定罪和判刑提出上訴。

明報記者

（港區國安法）