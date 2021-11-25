法院半月接7恐嚇信 「何歡喜」Tg認責 自稱流亡台灣港人 警稱夠證據會行動

【明報專訊】本港法院近半個月來接獲至少7封恐嚇信件，涉及4名法官。自稱流亡台灣的港人「何歡喜」前晚至昨日在其社交平台Telegram（Tg）頻道發多篇聲明，公開承認寄信恐嚇4名法官，並貼出一封肉片信件照片。司法機構昨稱會加強法院保安，包括要求郵政先檢視派遞往法院的信件。警方有組織罪案及三合會調查科（O記）正調查案件，暫未有人被捕。據悉，警方網絡安全及科技罪案調查科亦正跟進該Tg頻道，海關亦已加強抽查寄港信件。
大律師陸偉雄表示，若寄件人在台灣寄出恐嚇信，因本港與台灣無逃犯引渡協議，香港警方無法到台灣蒐證，亦無法拘捕並引渡寄件人回港受審。
加強保安 郵政先檢法院信件
Tg頻道「何歡喜—流亡台灣日常6.0」昨午貼出由「何歡喜」發出的聲明，公開承認曾寄信恐嚇4名法官及官員，包括「蛋餅強」，並稱為市民帶來不安感萬分抱歉。本報向保安局查詢局長鄧炳強是否有接獲恐嚇信件，該局回覆稱局長沒有收到相關信件，但稱近日司法人員接連收到恐嚇信件，局方絕不姑息目無法紀及損害法治的惡行。
據悉，O記已合併調查數宗可疑信件發現個案，寄件人聲稱是「何歡喜」，但警方暫未能證實是否由此人發出，故暫時不會聯絡台灣當局。警方回應稱會從多方面蒐集證據，跟進調查，若有足夠證據會採取行動。
該頻道前晚貼出一封肉片信照片，稱是早日由台灣寄到香港高等法院及區域法院的可疑信件，收件人為暫委法官陳仲衡及法官李慶年。照片顯示信內有膠袋載着肉片及汁液，信件上則寫有「HOR, FOON-HAY IS WATCHING YOU（何歡喜正在看着你）」，該頻道以帖文標籤（hashtag）寫上「#承認責任」，並指該些肉類為過期牛肉。
該頻道昨日亦貼出一名男子頭像，並自稱真名姓葉，2016年在台灣讀書，2019年流亡台灣，並稱讀過義守大學，「香港警察有本事嚟捉我囉」。該頻道昨晚再發出英文聲明，指「何歡喜」寄信是為了抗議本港司法制度，並稱不會停止，直至港府為2019年的暴力事件道歉。
司法機構昨嚴厲譴責恐嚇信事件，並稱會實施4項新措施加強法院保安，包括要求郵政協助，在派遞前先檢視寄往各法院大樓的郵件、在各法院大樓外的適當位置設立指定的郵件檢查站、提升對各法院大樓的警力和保安支援，以及提醒職員和保安人員須時刻保持警惕。海關回覆稱會應用風險管理，抽查空運郵件，以防止違禁品及受管制物品非法進入本港。
稱「有本事嚟捉我」 認寄「屎信」予再出發成員
警方昨日下午3時許接獲郵政局職員報案，指在長沙灣派遞局截獲一封寄往西九龍法院大樓的可疑信件，並無指定收件人。據了解信內有一些牛肉乾磨成的粉末，疑同為「何歡喜」寄出。
另外，香港再出發共同發起人高松傑亦表示，在恐嚇法官事件前已收到3封由台北寄出、載有啡色濕狀物的信件，相信是「屎信」，近日郵政再收到3封寄給他的「屎信」，遂報警求助，警方周一通知他今日到警察總部落口供。「何歡喜」早前亦在Tg承認是「屎信」的寄件人。
大狀：沒引渡協議 殺人案也束手
大律師陸偉雄以陳同佳案為例，稱今次案件涉及刑事恐嚇，但本港與台灣無逃犯引渡協議，「陳同佳案去到謀殺都束手無策，相信今次都幾困難」。陸偉雄續稱，鑑於同類案件不斷升級，警方或可循寄件人在港是否有其他人協助的方向下手，控告該些人串謀刑恐，以加強阻嚇力。