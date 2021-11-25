氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴

【明報專訊】富豪機場酒店因有檢疫者戴氣閥口罩而出現酒店內傳播新型冠狀病毒，政府專家顧問袁國勇周一形容氣閥口罩「自私」，噴出的病毒未能被過濾，呼籲市民戴外科口罩。政府昨日宣布，在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》下發出指示，要求在檢疫酒店接受強制檢疫者及同住照顧者不可戴附有呼氣閥或排氣口的口罩。
衛生防護中心建議，檢疫者辦理入住手續或接受檢疫期間需打開房門時，應正確佩戴外科口罩，另強烈呼籲市民不應使用附有呼氣閥或排氣口的口罩，因為這類口罩無法有效過濾呼出的飛沫微粒，如佩戴者感染新冠病毒或其他呼吸道病毒，可能會增加附近的人的感染風險。中心同時更新防疫指引，建議酒店業從業員及機組人員，應提醒入住者及乘客不應用附有呼氣閥或排氣口的口罩。
本港昨日新增一宗輸入個案，確診8歲女童驗出L452R變異病毒株，本月13日由韓國抵港，22日病發，在竹篙灣檢疫中心確診。她是本月17日公布確診、35歲女子（第12,396宗）的密切接觸者。
七旬翁打疫苗後兩周內亡
另外，根據最新的新冠病毒疫苗接種監測，截至11月21日的過去一周，衛生署接獲一宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉一名74歲男子，沒臨牀證據顯示個案由疫苗引起。本港累計48人離世前14日內曾打針，沒死亡個案顯示與打針有關連。
食衛局長陳肇始昨稱，本港接種率已達七成，但長者接種率仍有很大改善空間，又稱本港需加強利用科技數碼設施，包括接觸者追蹤及建立「健康碼」，以便恢復與內地通關。