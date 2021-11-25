氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴

衛生防護中心建議，檢疫者辦理入住手續或接受檢疫期間需打開房門時，應正確佩戴外科口罩，另強烈呼籲市民不應使用附有呼氣閥或排氣口的口罩，因為這類口罩無法有效過濾呼出的飛沫微粒，如佩戴者感染新冠病毒或其他呼吸道病毒，可能會增加附近的人的感染風險。中心同時更新防疫指引，建議酒店業從業員及機組人員，應提醒入住者及乘客不應用附有呼氣閥或排氣口的口罩。

本港昨日新增一宗輸入個案，確診8歲女童驗出L452R變異病毒株，本月13日由韓國抵港，22日病發，在竹篙灣檢疫中心確診。她是本月17日公布確診、35歲女子（第12,396宗）的密切接觸者。

七旬翁打疫苗後兩周內亡

另外，根據最新的新冠病毒疫苗接種監測，截至11月21日的過去一周，衛生署接獲一宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉一名74歲男子，沒臨牀證據顯示個案由疫苗引起。本港累計48人離世前14日內曾打針，沒死亡個案顯示與打針有關連。

食衛局長陳肇始昨稱，本港接種率已達七成，但長者接種率仍有很大改善空間，又稱本港需加強利用科技數碼設施，包括接觸者追蹤及建立「健康碼」，以便恢復與內地通關。

（新冠疫情）