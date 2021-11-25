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失明人會：填紙資料轉介條文寬鬆 私隱未保障

【明報專訊】政府日前公布下月9日起擴大強制用「安心出行」應用程式範圍，政府消息稱特定人士可獲豁免而准許「填紙仔」；惟香港失明人互聯會早前發現，有紙版資料記錄表的資料轉介條文，較電子「安心出行」個人資料收集聲明寬鬆。電子「安心出行」列明資料可能會「提供予其他獲授權部門／組織／人士」，但紙本表格提及「可提供予政府／機構／組織／人士」，而「獲授權的政府及執法人員」列入可獲取資料例子之一，並沒指出「獲授權」是否必須，亦未列明相關人士什麼時候能獲取資料，質疑「填紙仔」未能保障公衆私隱。

電子版須「獲授權」 紙版不清楚

香港失明人互聯會總幹事盛李廉表示，部分政府處所上星期開始轉用新的個人資料申報表，有會員投訴，新紙本表格的個人資料收集聲明，比安心出行應用程式的寬鬆。

比對安心出行與紙版申報表的個人資料收集聲明，後者沒列明其他部門需「獲授權」才能獲得資料，亦未清晰交代相關人士什麼時候可獲得資料等。盛李廉形容表格的資料轉介條文「範圍很廣」，幾乎所有人都能夠獲取資料，反問個人資料收集聲明「意義何在」，擔心境外執法人員或不相關組織能獲取市民個人資料。

政府稱符法例 盛李廉批麻木不仁

除個人資料，新申報表要求市民填寫未能使用安心出行原因，盛李廉批評要殘疾人士填寫身體缺陷是「一種羞辱」，表示部分視障者仍未接納自己身分，嘆「失明人士用不到手機已經很慘，為什麼要我們親自確認自己是殘疾人士」。

政府發言人回覆查詢表示，獲豁免者在訪客資料記錄表上提供的個人資料，只會在符合收集目的的情况下，由收集資料的部門（即獲豁免人士所到訪的部門）在有需要時提供予獲授權人員（例如獲授權的衛生署或醫院管理局人員等），有關安排符合《個人資料（私隱）條例》（第486章）的相關規定，政府亦已要求部門就保管和銷毁所收集的個人資料訂定指引。

盛李廉及後再就政府回覆作回應，他批評政府「麻木不仁」，指政府並沒表示會更改表格字眼，感受不到當局希望改善的誠意。

（新冠疫情）

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