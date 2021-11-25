港聞

港聞一

A類食肆新措施下更難捱 咖啡店提早結業

【明報專訊】下月9日起進入食肆須用「安心出行」，有屬A類食肆（堂食至晚上6時）的咖啡店表明會提早結業；亦有餐廳表示當初成為A類食肆是要「惠及街坊」，指當區不少長者及清貧者都沒有智能手機，批評政府沒顧及弱勢社群的需要。

觀塘有咖啡店在政府公布收緊防疫措施後，在社交媒體表示下月9日結業，不願公布店名的負責人昨晚接受本報訪問時表示，店址原於明年3月完約，但餐廳成為A類食肆後生意減半，近月更出現虧損，因此一直苦惱應否續約，新措施進一步激發他提早結業。

負責人：政府從未聆聽意見

該負責人形容前日得知新措施後，感到非常無奈和突然，認為政府從未聆聽小店老闆的意見。被問到為何堅持只做A類食肆，他回應稱「我不想收取客人個人資料」，指多日未有本地確診個案，質疑政府做「接觸者追蹤」的用意。此外，由於店舖只有他獨自工作，日後若要檢查食客有否使用安心出行必定分身不暇。

膳心小館：清貧者沒智能手機

做A類食肆非鬥氣

位於石硤尾、屬A類食肆的膳心小館的主管司徒小姐表示，餐廳位處貧窮區，不少清貧者及長者沒智能手機，加上附近有中小學禁止學生帶手機回校，不能使用安心出行，故選擇成為A類食肆，「有時做A類不是鬥氣」。她現時每10個客人只有3人用安心，憂慮有市民以後要在街頭用餐，形容政府「將劊子手的責任推給食肆」。

司徒小姐又透露，餐廳生意額由年初至今已下跌近三成，預計強制用安心出行後會再跌兩成。被問到餐廳有何對策，她批評政府收緊措施的細節未定，「豁免人士又沒有講清楚，只能見步行步」。

食客堅拒安心：堂食最後時光

食客王先生稱，因不想配合政府而從未下載安心出行，現時外出用膳必定去「填紙仔」的餐廳，未來亦不會考慮安裝安心出行，形容12月9日前將是自己「堂食的最後時光」。冬至、聖誕將至，王先生透露家人早已安裝安心出行，預料自己無法參與親友聚會。他形容政府正測試市民底線，憂慮若大部分人開始妥協，日後連進出商場都要用安心出行。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

食肆等須用安心 消息：長者殘疾豁免 有中學元旦後全校師生要「掃碼」
食肆等須用安心 消息：長者殘疾豁免 有中學元旦後全校師生要「掃碼」
失明人會：填紙資料轉介條文寬鬆 私隱未保障
失明人會：填紙資料轉介條文寬鬆 私隱未保障
氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴
氣閥口罩可播毒 酒店檢疫者禁戴
法院半月接7恐嚇信 「何歡喜」Tg認責 自稱流亡台灣港人 警稱夠證據會行動
法院半月接7恐嚇信 「何歡喜」Tg認責 自稱流亡台灣港人 警稱夠證據會行動
趙家賢案主控 關文渭上周才悉接手唐英傑案
趙家賢案主控 關文渭上周才悉接手唐英傑案
女文員亮刀自衛襲警罪脫 虛報地址罪成
女文員亮刀自衛襲警罪脫 虛報地址罪成
高級督察涉非禮孕婦被捕
高級督察涉非禮孕婦被捕
漁署兩處殺豬非黑點 被指違早前說法
漁署兩處殺豬非黑點 被指違早前說法
教師涉性侵 女生否認誣陷報復
教師涉性侵 女生否認誣陷報復
4參選大學教員同稱國安法無礙學術 吳宏偉：稱自由收窄者「自我膨脹」 孫東：自然科學工科無影響
4參選大學教員同稱國安法無礙學術 吳宏偉：稱自由收窄者「自我膨脹」 孫東：自然科學工科無影響
吳宏偉批過往立會「多政治騷」 孫東：參選非搞政治 陳家洛：不處理政治，入議會做什麽？
吳宏偉批過往立會「多政治騷」 孫東：參選非搞政治 陳家洛：不處理政治，入議會做什麽？
口岸設票站 查錫我：或現執法真空，損選舉公平
口岸設票站 查錫我：或現執法真空，損選舉公平
自言性別平權議題「相對開明」 管浩鳴：界線是同婚
自言性別平權議題「相對開明」 管浩鳴：界線是同婚
3年前申出租許可被拒 上訴失敗再提覆核 Tesla車主：運輸署稱用Uber不發牌
3年前申出租許可被拒 上訴失敗再提覆核 Tesla車主：運輸署稱用Uber不發牌
Ig恐嚇學警「全部畢唔到業」 官指案情嚴重 送香腸男囚7個半月
Ig恐嚇學警「全部畢唔到業」 官指案情嚴重 送香腸男囚7個半月
督察旅行缺席作供 官斥「開審竟然遊船河」
督察旅行缺席作供 官斥「開審竟然遊船河」
王婆婆控阻差自辯：無機會搵身分證就被捕
王婆婆控阻差自辯：無機會搵身分證就被捕
大灣區GBA專題：內銀存人幣選擇多回報高
大灣區GBA專題：內銀存人幣選擇多回報高
借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕
借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕
港深醫院合約年底屆滿 盧寵茂：尋額外資助，討論需時
港深醫院合約年底屆滿 盧寵茂：尋額外資助，討論需時
78自動泊位 荃灣智能停車場啟用
78自動泊位 荃灣智能停車場啟用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】誠哥1億投得愛因斯坦廣義相對論手稿
【Emily】誠哥1億投得愛因斯坦廣義相對論手稿
【Emily】民記搞選委座談會 邀黨外候選人出席
【Emily】民記搞選委座談會 邀黨外候選人出席
【Emily】治療睡眠窒息症 孫公只求一覺熟睡
【Emily】治療睡眠窒息症 孫公只求一覺熟睡
【Emily】區選兩周年 睹離職潮初選案 曾因打擊頹又肥 冼卓嵐重新振作
【Emily】區選兩周年 睹離職潮初選案 曾因打擊頹又肥 冼卓嵐重新振作
【Emily】鄭泳舜陳智思做gym 傾體育社福政策
【Emily】鄭泳舜陳智思做gym 傾體育社福政策
【Emily】有天氣光學現象靚相 天文台月曆今起發售
【Emily】有天氣光學現象靚相 天文台月曆今起發售