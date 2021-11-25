A類食肆新措施下更難捱 咖啡店提早結業

觀塘有咖啡店在政府公布收緊防疫措施後，在社交媒體表示下月9日結業，不願公布店名的負責人昨晚接受本報訪問時表示，店址原於明年3月完約，但餐廳成為A類食肆後生意減半，近月更出現虧損，因此一直苦惱應否續約，新措施進一步激發他提早結業。

負責人：政府從未聆聽意見

該負責人形容前日得知新措施後，感到非常無奈和突然，認為政府從未聆聽小店老闆的意見。被問到為何堅持只做A類食肆，他回應稱「我不想收取客人個人資料」，指多日未有本地確診個案，質疑政府做「接觸者追蹤」的用意。此外，由於店舖只有他獨自工作，日後若要檢查食客有否使用安心出行必定分身不暇。

膳心小館：清貧者沒智能手機

做A類食肆非鬥氣

位於石硤尾、屬A類食肆的膳心小館的主管司徒小姐表示，餐廳位處貧窮區，不少清貧者及長者沒智能手機，加上附近有中小學禁止學生帶手機回校，不能使用安心出行，故選擇成為A類食肆，「有時做A類不是鬥氣」。她現時每10個客人只有3人用安心，憂慮有市民以後要在街頭用餐，形容政府「將劊子手的責任推給食肆」。

司徒小姐又透露，餐廳生意額由年初至今已下跌近三成，預計強制用安心出行後會再跌兩成。被問到餐廳有何對策，她批評政府收緊措施的細節未定，「豁免人士又沒有講清楚，只能見步行步」。

食客堅拒安心：堂食最後時光

食客王先生稱，因不想配合政府而從未下載安心出行，現時外出用膳必定去「填紙仔」的餐廳，未來亦不會考慮安裝安心出行，形容12月9日前將是自己「堂食的最後時光」。冬至、聖誕將至，王先生透露家人早已安裝安心出行，預料自己無法參與親友聚會。他形容政府正測試市民底線，憂慮若大部分人開始妥協，日後連進出商場都要用安心出行。

（新冠疫情）