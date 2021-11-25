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食肆等須用安心 消息：長者殘疾豁免 有中學元旦後全校師生要「掃碼」

【明報專訊】政府公布下月9日起，使用「安心出行」規定擴至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的18類處所，包括食肆、戲院、主題公園等。對於會否豁免12歲以下及65歲以上人士、殘疾者，食衛局昨日回覆稱一如既往，會在訂立有關措施時考慮社會上不同人士需要。政府消息則指長者及殘疾者可獲豁免用安心出行，容許「填紙仔」。但有中學已表明聖誕及元旦假期後，全校師生均要用安心出行出入校園。

創知中學：可借舊電話用安心

創知中學校長黃晶榕表示，學校只是不准學生在校園內用手提電話，相信只有極少數學生無手提電話及無法用安心出行，令他們無法入圖書館、運動場、食肆等，但校方可借出舊電話供他們用安心出行。黃又指為配合通關及社會恢復正常，正研究聖誕及元旦假期後，明年1月3日復課時，要全校共約900名師生進出校園時均要用安心出行，冀師生盡快安裝。

私隱署：無證據安心會追蹤位置

個人資料私隱專員公署表示，由去年11月16日政府推出安心出行至前日（23日），共接到49宗有關「填紙仔」的投訴，涉31間食肆及18間其他處所，包括商業大廈、診所、私人會所、康樂場地等；在已完成調查的38宗個案中，有15宗投訴成立，全部皆與食肆「填紙仔」資料保安有關，公署已向涉事15間食肆發執行通知，要求食肆採取適當及切實可行措施，保障顧客登記資料。

個人資料私隱專員鍾麗玲稱，安心出行將資料儲存在用戶手機，總好過每天「填紙仔」將個人資料交給不同處所經營者。公署又指同期接獲兩宗有關安心出行的投訴，涉投訴者擔心程式泄露出行紀錄及程式存取資料權限過多，經調查後投訴不成立，並無證據顯示安心出行有位置追蹤功能，其存取資料權限亦是程式實際操作上需要。

逾三成受訪商戶生意跌八成

民主黨斥本末倒置促賠償

另外，民主黨成立關注組在大埔墟街市訪問55間商戶，包括海鮮檔、肉檔、菜檔、乾貨等，逾九成稱自11月起進入政府大樓及辦公處所須用安心出行，其生意額下跌，當中37%受訪商戶生意額更跌逾八成；六成認為措施不必要。

民主黨認為，過去半年本地感染人數僅單位數的零星個案，證明香港已截斷傳播鏈，只有極低傳播風險，此時再收緊防疫措施是極不合理、本末倒置，強烈要求取消在食環署街市用安心出行，並賠償受影響商戶。

明報記者

（新冠疫情）

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