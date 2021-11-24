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【Emily】東奧國家隊12‧3訪港3天 3場運動示範 門票周五起實名發售

【明報專訊】港隊同國家隊喺東京奧運會取得佳績，令唔少人更關注體育賽事。特首林鄭月娥噚日宣布，國家體育總局已接受本港邀請，將安排約30名參與東奧嘅國家隊選手，喺12月3至5號一連3日訪港。康文署話，代表團將有3場運動示範同大匯演，署方會喺本周五（26日）起公開發售共約5300張門票。

蘇炳添馬龍來港

孫一文或隨隊

林太話，今次訪港嘅約30位國家隊選手來自12個運動大項，包括中國百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等，詳細名單稍後公布。香港乒乓球隊總教練陳江華向Emily確認，國家隊將喺沙田體院同香港青少年隊交流；劍擊總教練鄭兆康就話國家隊重劍奧運冠軍孫一文或隨隊，但當日有香港挑戰盃，未知港隊能否參與活動。

兵分兩路 4號伊館大匯演

康文署話，國家隊訪港期間會有運動示範同大匯演，其中下周六朝早9點半至11點半舉行「奧運健兒展風采」，運動員將兵分兩路，分別喺伊館示範羽毛球、劍擊、體操和乒乓球，同埋喺維園泳池示範跳水同游泳。當日下晝5點至6點半會喺伊館辦「奧運健兒大匯演」綜藝節目。

署方話，3場表演門票周五（26日）上晝10點起喺城市售票網公開發售，每張20元，不設優惠票，每人每次限購兩張，以實名登記方式出售，持票入場時須出示身分證明文件，否則會被拒入場，門票不得轉讓；入場者須戴口罩、量體溫同掃「安心出行」。3場演出都會安排電視台轉播，方便市民喺屋企收睇。

據悉，運動員亦會出席於理工大學舉行嘅講座交流會，亦有機會去中學同青少年交流，但行程尚待最後確認。

港協暨奧委會副會長霍啟剛話，自2000年起奧運後國家隊運動員訪港已成傳統，突顯國家對香港嘅重視，形容東奧後市民對奧運同體育關注高，相信蘇炳添等運動員訪港可再次帶起運動熱潮。霍啟剛有參選立法會體育、演藝、文化及出版界別，對手為蘇惠良。

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