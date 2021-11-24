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2021年11月24日星期三
港聞二
20歲鍾翰林分裂國家洗錢囚43月 最年輕國安法罪犯 官指屬「積極參與者」
湯家驊：國安法積極犯案者勢囚 法庭或重懲罰多於更生
憂以言入罪 反修例中學關注組刪文解散
唐英傑上訴案法援換律師行 劉偉聰不再代表
稱被恐嚇 陳廣池：或干犯國安法
選委界最老最嫩候選人 齊指青年乏國家認知 盛智文：青年不信政府 陳凱榮：乏支援
男女候選人8比2不變 陳月明指鄉事派趨開放
口岸設票站 林鄭否認谷投票率
民研：52％受訪者會投票 較上屆逾八成大跌
教育界5候選人首同場 立選論壇 教聯朱國強認同推國教科
吸盤引產女嬰裁死於不幸 官促公院訂腦出血等指引 母：白白整死一個BB
戴啟思辭法官推薦委會 林鄭隔3月未委繼任人
15環團促否決明日大嶼環評簡介 批斬件淡化影響
涉招親友開戶「洗黑錢」 警拘14人 涉款3.8億
原元旦結束 港鐵3.8%車費優惠延長半年
兒童死亡逾兩成自殺 最小10歲 逾四成早有社工介入 最多源自學業壓力
22宗死於意外 涉膠袋窒息墮樓
教師涉性侵女生 官促辯方「勿冷靜心態睇少女情懷」
指香港仔警署旁泊位無諮詢 司馬文批架空區議會
屯門工廈檢7600萬元私煙 20年最大宗
建屋附33條件 地署助理署長申覆核 律師：按程序無濫權 不應涉額外政治考慮
團體願借地收容被捕野豬 漁署再殺兩頭沒公布 林超英撐人道毁滅
劉業強控YouTube頻道誹謗索償
行車搖擺警截查 揭司機遭斬傷
大灣區GBA專題：灣區西大門 肇慶後起之秀
大灣區GBA專題：前海灑錢攬港人才 月贈大學畢業生5000元 多項獎金吸港企 租辦公室年獲最多500萬
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【Emily】工程界撼盧偉國 黃偉信返「娘家」拉票
【Emily】黃浩銘獄中捉棋悟道理：殘局非死局
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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