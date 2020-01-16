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大灣區GBA專題：前海灑錢攬港人才 月贈大學畢業生5000元 多項獎金吸港企 租辦公室年獲最多500萬

【明報專訊】前海日前公布3項新政策，是擴區後首次推出扶持措施，涉及人才發展、金融業發展和辦公室補貼的專項資金安排，以吸引更多人才與企業落戶前海。是次新政策將覆蓋寶安蛇口等前海擴區後的新區域，同時當局亦大灑金錢，向香港青年伸橄欖枝。

人才政策方面，從今年1月1日起計，香港的大學畢業生在前海全職就業，可獲每月5000元（人民幣，下同）補貼，碩士及博士加碼至7000元和1萬元，補貼期最長3年；於前海實習也有生活資助每月3000元，最多補貼6個月。為鼓勵聘請港青，企業將可獲獎勵，按上年度聘用港青薪金30%及每名港青僱員每年上限3萬元計算，獎勵期不超過3年；聘用港青30人或以上的企業再疊加一筆額外獎勵20萬元。

港專業人士執業獎3萬 港青創業每年5萬

針對專業人士及科研人才，在前海全職提供金融、會計、稅務、法律、航運、建築工程、教育醫療等專業服務，並取得相關執業資格的香港專業人士可獲獎勵3萬元，取得多個執業資格最高獎5萬元。由香港高校選派的博士後合作導師，在前海設立博士後科研流動站、科研工作站等，每人每年補貼8萬元；由香港高校招收並派駐到前海做研究的在站博士後，則按每人每月1.5萬元給予科研補貼，為期不超過6個月。鼓勵創業方面，港青只要持股25%或以上，而公司成立至少1年、收入超過100萬元並在前海實際經營，則按每人每年5萬元給予創業獎勵，獎勵期最多3年。

港銀行金融科企子公司獎最多300萬

除了人才政策向香港傾斜，前海在支持金融業發展上也特別惠及香港金融機構，在給予新註冊金融相關機構的落戶獎勵上，港資金融機構的獎勵標準提高至1.2倍；從事飛機、船舶、新能源等業務的港資金融租賃企業，以及為企業提供融資的港資商業保理企業，可獲經營獎勵標準亦提高至1.2倍。另外，由港資實體或虛擬銀行、保險公司於前海設立、持股不低於50%的金融科技子公司，亦將按資本規模獲最多300萬元獎勵。

此外，合資格港資在申請設立持牌金融機構期間可獲籌備補貼最多100萬元；香港金融行業組織在前海成立代表處將有50萬元獎勵。為加強深港金融合作，前海將按上年度交易額的0.05%給予港資大宗商品現貨交易場所每年最高1500萬元補助；在前海展開跨境理財通業務的銀行，按業務程度給予獎勵。而為鼓勵銀行支持港青創業，向初創港企提供年息4厘以下的半年以上貸款，銀行便可獲貸款額1%、每年最高100萬元補貼。

在降低創業成本方面，前海也給予港企額外支援。首次購置辦公室的合資格企業可按每平方米最高3000元、上限3000萬元的扶持資金；租用辦公室的企業亦可獲每年最高500萬元租金補貼，如果企業的香港投資者持股25%以上，則兩項扶持標準提高至1.2倍，上限不變。

另外，據深圳市人力資源保障局公布，為提高港澳青年就業創業環境，深圳將設立10間市級港澳青年創新創業基地，並對進駐市級創業基地的港澳青年創業團隊給予20萬元資助及一系列創業配套服務。

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