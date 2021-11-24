團體願借地收容被捕野豬 漁署再殺兩頭沒公布 林超英撐人道毁滅

北區區議會主席羅庭德今日聯同民間團體，向漁護署提出反建議。羅庭德表示，拯救遺棄寵物中心位於流浮山的貓狗收容所，願意收容捕獲野豬，至於具體能收容多少隻、收容多久等細節，可再討論，大前提是希望先暫緩捕殺，指殺豬行動令人不安。

林：有權自衛「對付牠們」

民間就處理野豬有不同意見。天文台前台長林超英支持漁護署做法，形容殺豬屬人類「自衛」行動。林超英昨晨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，動物間會在大自然「鬥爭」。他指最近看到片段，野豬襲擊一名成年人，如果受襲的是小朋友便「攞命」，因此「人類有權自衛，採取一些措施砌牠、對付牠，尤其是那些騷擾你的，山上面玩的（野豬）不會去理會牠」。

林超英又說，現在捉野豬來「毁滅」，是餵豬人造成，不應怪殺豬的人。他亦以細菌或病毒做比喻，指要消滅新冠病毒，過程中難免會殺掉其他無問題的細菌，而殺野豬過程，難以只針對曾傷人的野豬。對於捕殺野豬手法是否「人道」，他稱「人道是人的概念，野豬在野外有很多種死法，可能是餓死，可能是發炎、病死、患癌，可能好痛苦死去，而漁護署現在是麻醉處理，其實對隻豬來講可能是最舒服的死法，但可能只是不自然死亡」。

嘉道理農場：

捕殺只能作最後手段

漁護署上周四（18日）向本報披露野豬管理諮詢小組名單，成員包括嘉道理農場暨植物園動物保育部部門主管、野生動物學家艾加里博士。本報上周五（19日）向嘉道理農場查詢，農場昨回覆表示，同意問題主要源於有公眾持續餵飼野豬，以及垃圾管理不足。

農場支持本港禁止餵飼野豬和野生獼猴，並贊成考慮對漠視餵飼禁令的人執行更嚴厲的罰則。對於漁護署行動，農場指「有關措施只能作為最後手段，並須有限制地執行及經過妥善管理，方屬於一種適當的管理工具」。