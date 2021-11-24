建屋附33條件 地署助理署長申覆核 律師：按程序無濫權 不應涉額外政治考慮

二人等候近9年終獲署方批准建屋，但要遵守33項條件，夫婦認為部分條件不合理及違法，昨日到高等法院申請司法覆核許可。申請方透露，林嘉芬明年將退休，如無法如期建屋則需另覓居所。法官高浩文聽畢雙方陳辭，將於12月10日前頒下書面判辭。

地署答辯：建屋權利非必然

申請人為林嘉芬及其任職測量師的丈夫鄧超文；答辯方為地政總署署長。

代表申請人的資深大律師余若薇稱，兩名申請人在2012年購入元朗錦田清潭村的農地，並向地政總署申請在該地重建村屋，兩年後再聯名購入農地，均無濫用職權，又稱即使作為高級官員，都不代表其地主權利可被剝削。

余若薇續稱，自《明報》在2014年揭發兩夫婦囤地事件後，廉署一度介入調查，署方質疑林嘉芬的建屋申請有利益衝突，但從未給予她解釋的機會，反之以申請數量眾多需時處理、疫情等為由，近9年後才批出申請。然而，根據地政總署內部指引，列明審批不應作政治或多餘的考慮，而署方明顯已考慮了不相關的因素，最終批出申請更附帶33項條件，包括樓宇只能作非工業用途，認為署方做法濫權。

答辯方則指出，建屋權利非必然，申請人指控署方拖延申請，卻不曾提出需要一個期限，對署方的指控嚴重，亦缺乏具體證據。

【案件編號：HCAL 68/21】