港聞

港聞二

指香港仔警署旁泊位無諮詢 司馬文批架空區議會

【明報專訊】地政總署上月將香港仔警署旁一幅原為行人路的500多平方米政府土地，以「臨時撥地」方式撥予警務處泊車。地政總署稱已委託南區民政事務處進行地區諮詢並無人反對，南區區議會副主席司馬文則指民政處未有諮詢區議會，批評署方架空區議會。

平日行人來往 現封閉需繞道

區議會文件顯示，地政總署上月8日將黃竹坑香葉道一塊568平方米的政府用地，以臨時形式撥予警務處作停泊車輛用途至2026年，署方稱至2026年接獲續期申請時如無反對，會考慮批准續期。該用地位於香港仔警署及巴士廠之間，供居民步行往來香葉道及逸港居。司馬文上月接獲市民查詢後，以當局未有諮詢區議會為由去信要求多個政府部門解畫，昨日在區議會會議討論。

記者昨晚到場觀察，該處由膠馬及活動閘封閉，並泊有警車。有居民稱約2至3星期前該處以膠帶開始封路，現在要「行遠少少」，但影響不大。

地署：已諮詢地區 沒反對

地政總署書面回覆司馬文，稱港島西及南區地政處已就臨時撥地建議，委託南區民政處進行地區諮詢，沒反對意見。警方回覆司馬文稱，由於西區已婚警察宿舍開始重建，將需於香港仔警署內建造3層重置建築物，以容納需要搬離西區警署的警察單位，將令香港仔警署內可用停車位數量大跌，故要求臨時撥地。

司馬文稱，昨到區議會討論事件的民政處人員剛履新，不清楚相關情况，認為當局未有派適當人員回應質詢。他指行人本來可使用該處由香葉道步向香葉徑，地皮撥予警方後市民需繞路。

警方：宿舍重建 需臨時安置

他認為警方的確有實際需要提出臨時撥地要求，今次問題在於民政處未有諮詢區會，形容當局做事草率（sloppy），未有按程序諮詢區議會。

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