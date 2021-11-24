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教師涉性侵女生 官促辯方「勿冷靜心態睇少女情懷」

【明報專訊】男教師涉前年相約15歲女學生在家觀看影視串流平台Netflix上的影片，其間摸女生的胸，並與她多次性交，被控兩項非禮及5項與16歲以下女童非法性交罪，案件昨於區域法院續審。辯方盤問事主X時，質疑她遭被告非禮後，仍答應與被告交往，是自相矛盾。法官陳廣池打斷辯方發問，表示X是情竇初開的少女，「唔能夠用冷靜心態去睇少女情懷」。

被告馮霆麾（37歲）被控於2019年1至8月間犯案。事主X供稱，她與被告多次性交之後，學校揭發事件並報警，她錄口供時沒有交代兩人曾發生性行為， 因為「驚被告坐監，心軟想保護佢」。不過，她後來發現被告不止與一名女學生談戀愛，開始無法信任被告，才決定說出實情。

辯方追問遭非禮何不逃走

官：脫離事主「情竇初開」心態

X在辯方盤問下表示，她的父親忙於工作，與繼母關係不佳，所以被告關心示好，令她感覺窩心，最終赴約到被告的寓所。辯方一度質疑，X遭被告脫衣摸胸後沒有驚慌逃走，反而陪同被告玩遊戲機。X自言心情混亂，「打機扮無事發生，對我反而好啲」。

事主：心情混亂 「打機扮無嘢」

辯方提出，X所說的非禮及性交事件純屬虛構，X否認。辯方又質疑，X對被告的作為感到不快，但仍願意和被告交往，明顯互相牴觸。法官向辯方表示，X當時情竇初開，「你捉住點解佢唔走，點解唔用刀斬被告，係脫離事主嘅心態」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC398/21】

相關字詞﹕非禮學生 男教師 與16歲以下女童非法性交

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