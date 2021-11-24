兒童死亡逾兩成自殺 最小10歲 逾四成早有社工介入 最多源自學業壓力

根據報告，在2016至2018年呈報的在59宗兒童自殺個案中，最多自殺學童輕生原因是學業壓力，有25.4%；其次是家庭問題，佔23.1%。委員會自殺個案小組召集人鄧振鵬表示，超過四成，即25宗學童自殺個案，自殺前已接受社工、輔導老師或綜合家庭服務中心等跟進，或本身是精神科服務使用者。他認為雖然已經有不同人介入，但跨專業人士仍需加強溝通，尤其是複雜個案，需更多定期檢討、跨界別資訊分享。

社署委員會檢視2016至18數據

59宗自殺 近六成曾透露欲輕生

鄧又指出，自殺個案中，有近六成人曾表達出有輕生念頭。另外，在3名自殺學童的遺書中，發現有學童對於死亡有扭曲觀念，例如認為死後會重生、死後生命會延續，鄧認為應該教導年輕人正確的死亡概念；也有一個案在自殺前與老師電話通話時被訓斥，鄧認為在電話責備學生不理想，建議老師應該盡量面對面溝通，更容易察覺其情感變化。另外，報告提到的100宗死於非自然因素的死亡個案中，有22名兒童死於意外，7名兒童遇襲致死。

這次檢討報告亦涵蓋了2009至2018年18歲以下學童自殺數字。10年間共有144宗呈報自殺個案。2015年呈報自殺個案只有9宗，但2016年急速上升至21宗，2017年更升到24宗，至2018年回落到14宗（見圖）。鄧振鵬認為，兒童自殺數字基數不大，「多一兩宗，相差比例就會好遠」，又認為看10年數字未清晰看到兒童自殺上升趨勢。

遺書揭死亡觀念扭曲

葉兆輝回覆本報則表示，兒童自殺率在2016及17年上升，「當時政府立刻做了不少措施」，讓自殺率在2018年回落。不過，據港大防止自殺研究中心監察系統，2019及2020年自殺數字回升，據中心統計，2019年有25名18歲以下人士自殺，2020年則有23人。葉更指，2021年單單在9月及10月便有8至9宗自殺，讓人擔心，「尤其見到15歲以下（自殺）增加頗多，以前自殺個案沒那麼年輕」。

學者憂自殺趨年輕

葉兆輝補充，兒童自殺基數太低，每校單靠一兩個社工，有「走漏眼」情况絕不出奇，「2021年10月有個個案，一名中一學生少交8樣功課，預約見社工，怎料等不及跳了下來。漏交8樣功課的肯定不止他，反而問題是我們結構是否出了問題？為何開學不久就有8樣功課？」