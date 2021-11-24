原元旦結束 港鐵3.8%車費優惠延長半年

「全月通加強版」「都會票」優惠不延長

港鐵今年按票價「可加可減」機制減價1.85%，並額外推出3.8%車費扣減優惠，令乘客合共可享5%車費減免，當中3.8%車費扣減原訂明年元旦屆滿。港鐵昨宣布延續3.8%車費扣減至明年6月底。至於現時「全月通加強版」及「港鐵都會票」提供的50元折扣優惠，分別會於12月及明年元旦完結，兩者皆不會延續。為慶祝屯馬線一期及全線通車而推出的「特別轉乘優惠」，亦將於明年元旦完結，港鐵稱會於明年1月2日起，將與3條綠色專線小巴及兩條專營巴士路線推出新一輪轉乘優惠。

楊美珍表示，雖然現時港鐵本地客量有改善，但受過境線暫停及機鐵線客流量下跌影響，加上電費即將上調，港鐵營運成本上升，財務仍受一定壓力。她說有關優惠已在港鐵內部準備一段時間，並需經過內部審批等程序，並非突然推出，港鐵一直與政府保持良好溝通，最終決定延續優惠。

稱失過境客電費漲 明年決定加價否

另外，政府將與港鐵於明年就可加可減票價機制作第三次檢討。楊美珍稱，港鐵會於今年底至明年初開始聽取不同持份者意見；至於明年港鐵會否按機制加價，會在明年得出數據後再決定。