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涉招親友開戶「洗黑錢」 警拘14人 涉款3.8億

【明報專訊】警方過去兩日以涉嫌洗黑錢拘捕14人，指他們開設最少60個傀儡戶口，為其他詐騙集團處理騙案得益，至少涉及50宗騙案共約2500萬元。警方指有關集團成員招攬家人或伴侶開戶洗黑錢。

警方根據情報，發現有集團於去年4月至今年10月，招攬他人開設個人及公司銀行戶口，以最少60個戶口收取及處理本地及海外詐騙集團的犯案得益，再互相轉帳「清洗」逾3.8億元。集團其中一名骨幹成員以空殼戶口，在火炭租用工廈單位作「運作中心」操控傀儡戶口，涉案黑錢存入傀儡戶口後，會在短時間內從櫃員機以現金提取，或轉帳至證券戶口。

50騙案涉款2800萬 料有受害人未報案

財富情報及調查科財富調查組總督察鄧凱彤稱，集團所處理的3.8億元，當中2500萬元從8宗本地及42宗海外詐騙案所得，包括電話騙案、電郵騙案、網上情緣及投資騙案等，涉款最多一宗為投資騙案，30歲女文員在交友程式結識自稱來自美國的男子，騙徒聲稱可提供低風險、高回報投資，騙取事主55萬元。

警方過去兩日展開「飛絮」行動，搜查上述火炭工廈單位等地點，以涉嫌洗黑錢拘捕9男5女（23至56歲），檢獲50張銀行卡及37萬元現金等，並凍結相關戶口逾2000萬元。被捕者包括集團主腦及兩名骨幹，主腦與其中7名被捕人為家人或情侶關係。

今次涉案黑錢達3.8億元，而涉及該50宗騙案款項僅2800萬元，警方指仍在調查其餘黑錢來源，不排除有騙案受害人未報案。

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