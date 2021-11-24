港聞

港聞二

15環團促否決明日大嶼環評簡介 批斬件淡化影響

【明報專訊】土木工程拓展署早前提交「明日大嶼」的環評研究工程項目簡介，並拆開三部分：交椅洲人工島填海工程、人工島發展、香港島至大嶼山東北連接路，相關公眾諮詢明日結束。綠色和平等15個環保團體批評當局未有公開研究資料，亦未就明日大嶼作完整的策略性環評，便以斬件式提交工程簡介，憂當局意圖淡化整體累積環境影響，促環保署否決。

指方案製「非填海不可」假象

按最低要求「敷衍了事」

環團指出，政府的《香港2030+策略性環境評估報告》理應羅列所有可能的潛在土地供應選項，包括填海以外的方案，但當局一直未公開，質疑當局營造「非填海不可」的假象。環團又稱，明日大嶼規模龐大，當局有必要在開展法定環評前，先作全面策略性環評，研究所有可行的替代方案，更宏觀地檢視各選項與鄰近工程的環境承載力，包括機場三跑、東涌新市鎮擴展等，否則將不能避免嚴重的空氣、海洋生態、噪音等累計影響。

香港海豚保育學會副會長麥希汶稱，環評往往忽略施工範圍以外的海洋生態破壞，以港珠澳大橋為例，北大嶼水域原有約40條中華白海豚棲息，但工程完成後絕迹於該3000公頃水域，是施工範圍的18倍，因應環評緩解措施而設立的保護區亦未見成效，擔心明日大嶼或令中華白海豚及江豚在港絕迹，並直接威脅其他瀕危物種，包括香港雙足蜥。

環保署：條例沒要求此階段做策略性環評

環諮會前成員、綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，當局提交的簡介只按環評條例最低要求「敷衍了事」，並未提工程如何符合2050年碳中和目標，以及氣溫上升影響，包括海平面上升。

環保署回覆查詢稱，會根據《環評條例》考慮土拓署提交的工程項目簡介，以決定需否要求土拓署提交進一步資料，或在法定限期前向該署發出環評研究概要，而《環評條例》並未要求工程倡議人在申請環評研究概要前作相關的策略性環評。

相關字詞﹕明日大嶼

上 / 下一篇新聞

20歲鍾翰林分裂國家洗錢囚43月 最年輕國安法罪犯 官指屬「積極參與者」
20歲鍾翰林分裂國家洗錢囚43月 最年輕國安法罪犯 官指屬「積極參與者」
湯家驊：國安法積極犯案者勢囚 法庭或重懲罰多於更生
湯家驊：國安法積極犯案者勢囚 法庭或重懲罰多於更生
憂以言入罪 反修例中學關注組刪文解散
憂以言入罪 反修例中學關注組刪文解散
唐英傑上訴案法援換律師行 劉偉聰不再代表
唐英傑上訴案法援換律師行 劉偉聰不再代表
稱被恐嚇 陳廣池：或干犯國安法
稱被恐嚇 陳廣池：或干犯國安法
選委界最老最嫩候選人 齊指青年乏國家認知 盛智文：青年不信政府 陳凱榮：乏支援
選委界最老最嫩候選人 齊指青年乏國家認知 盛智文：青年不信政府 陳凱榮：乏支援
男女候選人8比2不變 陳月明指鄉事派趨開放
男女候選人8比2不變 陳月明指鄉事派趨開放
口岸設票站 林鄭否認谷投票率
口岸設票站 林鄭否認谷投票率
民研：52％受訪者會投票 較上屆逾八成大跌
民研：52％受訪者會投票 較上屆逾八成大跌
教育界5候選人首同場 立選論壇 教聯朱國強認同推國教科
教育界5候選人首同場 立選論壇 教聯朱國強認同推國教科
吸盤引產女嬰裁死於不幸 官促公院訂腦出血等指引 母：白白整死一個BB
吸盤引產女嬰裁死於不幸 官促公院訂腦出血等指引 母：白白整死一個BB
戴啟思辭法官推薦委會 林鄭隔3月未委繼任人
戴啟思辭法官推薦委會 林鄭隔3月未委繼任人
涉招親友開戶「洗黑錢」 警拘14人 涉款3.8億
涉招親友開戶「洗黑錢」 警拘14人 涉款3.8億
原元旦結束 港鐵3.8%車費優惠延長半年
原元旦結束 港鐵3.8%車費優惠延長半年
兒童死亡逾兩成自殺 最小10歲 逾四成早有社工介入 最多源自學業壓力
兒童死亡逾兩成自殺 最小10歲 逾四成早有社工介入 最多源自學業壓力
22宗死於意外 涉膠袋窒息墮樓
22宗死於意外 涉膠袋窒息墮樓
教師涉性侵女生 官促辯方「勿冷靜心態睇少女情懷」
教師涉性侵女生 官促辯方「勿冷靜心態睇少女情懷」
指香港仔警署旁泊位無諮詢 司馬文批架空區議會
指香港仔警署旁泊位無諮詢 司馬文批架空區議會
屯門工廈檢7600萬元私煙 20年最大宗
屯門工廈檢7600萬元私煙 20年最大宗
建屋附33條件 地署助理署長申覆核 律師：按程序無濫權 不應涉額外政治考慮
建屋附33條件 地署助理署長申覆核 律師：按程序無濫權 不應涉額外政治考慮
團體願借地收容被捕野豬 漁署再殺兩頭沒公布 林超英撐人道毁滅
團體願借地收容被捕野豬 漁署再殺兩頭沒公布 林超英撐人道毁滅
劉業強控YouTube頻道誹謗索償
劉業強控YouTube頻道誹謗索償
行車搖擺警截查 揭司機遭斬傷
行車搖擺警截查 揭司機遭斬傷
大灣區GBA專題：灣區西大門 肇慶後起之秀
大灣區GBA專題：灣區西大門 肇慶後起之秀
大灣區GBA專題：前海灑錢攬港人才 月贈大學畢業生5000元 多項獎金吸港企 租辦公室年獲最多500萬
大灣區GBA專題：前海灑錢攬港人才 月贈大學畢業生5000元 多項獎金吸港企 租辦公室年獲最多500萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】東奧國家隊12‧3訪港3天 3場運動示範 門票周五起實名發售
【Emily】東奧國家隊12‧3訪港3天 3場運動示範 門票周五起實名發售
【Emily】泛民傾唔掂 荃灣區會建制得利
【Emily】泛民傾唔掂 荃灣區會建制得利
【Emily】張欣宇鄉委會拉票 老婆客家話暖場
【Emily】張欣宇鄉委會拉票 老婆客家話暖場
【Emily】工程界撼盧偉國 黃偉信返「娘家」拉票
【Emily】工程界撼盧偉國 黃偉信返「娘家」拉票
【Emily】黃浩銘獄中捉棋悟道理：殘局非死局
【Emily】黃浩銘獄中捉棋悟道理：殘局非死局