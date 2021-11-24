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吸盤引產女嬰裁死於不幸 官促公院訂腦出血等指引 母：白白整死一個BB

【明報專訊】女嬰詹雪琳2016年在聯合醫院四度接受真空吸盤引產，留院8天夭折，死因裁判官何俊堯昨日裁定女嬰「死於不幸」，並向醫管局及聯合醫院提出訂立治理帽狀腱膜下出血指引等5項建議（見表），冀當局勿待喪失更多寶貴性命，方亡羊補牢。聯合醫院回應稱會研究有關建議。女嬰的母親聽取裁決時眼泛淚光，在庭外說始終認為院方「白白整死一個BB」，嘆「生活都要繼續落去，𠵱家都冇得再生」。

案發時42歲的產婦翁美容在2016年1月30日凌晨在聯合醫院誕下女兒詹雪琳，女嬰送往新生兒深切治療部搶救，其後轉往瑪嘉烈醫院，延至2月6日早上離世。死因庭完成6日研訊，傳召13名證人，昨日裁定女嬰出生時接受真空吸引術引致帽狀腱膜下出血，死因是帽狀腱膜下出血、休克及缺血缺氧性腦病變。

母未再懷孕 「𠵱家都冇得再生」

死因裁判官何俊堯裁決時表示，明白沒有人比家屬更難過，冀他們透過研訊，了解醫生治理女嬰時所作的決定，即使未能解答所有疑問，仍能早日釋懷。翁美容在庭外稱「BB真係死得好慘」，她在女兒夭折後未再懷孕，慨嘆「生活都要繼續落去，𠵱家都冇得再生」。

何官總結事件稱，翁美容入院時簽署的「陰道分娩資訊單張」，僅列明部分以吸盤出生的嬰兒有血腫，而血腫一般會慢慢消失，不需治療，未提及併發症的死亡風險及帽狀腱膜下出血。何官說，院方在翁進入第二產程後解釋上述風險，令人懷疑其身體狀况是否適合聽取講解，而單張與口頭講解內容差別大，亦不理想，建議院方及早向產婦講解相關風險。

官提5建議 稱應提早向產婦講解風險

聯合醫院：會詳細研究

翁供稱曾要求剖腹生產但遭拒絕，何官認為使用吸盤或剖腹生產是臨牀決定，難一概而論，故不就此作建議。庭上專家證人估計，院方誤判女嬰胎位及錯置吸盤，何官表示，超聲波檢查胎位準繩度可達九成，建議院方制訂指引，以超聲波輔助檢查胎位。

院方指引顯示，若胎兒頭部在3次使用吸盤後仍沒下降，需停止使用，而案中女嬰在接受真空吸引術時頭部有下降，故院方繼續使用吸盤。何官認為上述指引合理，毋須作建議。

助產士在女嬰出生後通知兒科協助，院方事後修改指引，若曾3次使用吸盤引產，兒科醫生須在場候命，何官認為指引已充足；至於接手的兒科醫生應否更早診斷帽狀腱膜下出血，何官建議針對帽狀腱膜下出血制訂指引，避免延誤，醫護亦應提高警覺。

另外，專家證人認同當時沒兒科專用的大量輸血協定，女嬰輸血時沒採用相關協定是「情有可原」。何官建議制定兒科大量輸血協定，強調若要待失去更多寶貴生命才亡羊補牢，「實在太遲」。

聯合醫院回應稱，會詳細研究死因庭的建議，並向家屬致以深切慰問，醫院病人關係組亦會繼續為家屬提供所需協助。

【案件編號：CCDI-261/16】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕腦出血 真空吸引術 死於不幸 夭折 女嬰 死因研訊

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