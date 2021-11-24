教育界5候選人首同場 立選論壇 教聯朱國強認同推國教科

林泳施：不應一刀切覺得學生愛國否

論壇由「教育專業聯盟」舉辦，在「自由辯論」環節，瑪利灣學校校長林泳施稱，「不應一刀切覺得學生愛國不愛國」，當有學生國民身分認識較薄弱時，可以用溫柔、軟着陸方法，舉例指其校曾用「狼人殺」、「衾棉胎」方法教中史，「絕對覺得國民教育可以用關愛、包容的方法進行」。

小學校長文詩詠被問到疫情下學校的角色，她說不少老師非常盡力兼顧學生學業及身心靈，半日制下縮課程、趕進度；放學批改功課、做上線活動，心理壓力增加。她又以教育局前日（22日）建議學校下月辦「南京大屠殺」悼念活動為例，稱認同銘記歷史，惟需短期內準備，增添校方及老師壓力，指當局會否「清談政治效忠，輕視具體操作，不顧教育需要？」

丁健華：青年上街與深層次矛盾有關

「台下發問」環節，主持曾鈺成抽出問題，有人問「2019年大量青年上街示威，是否特首林鄭月娥的責任，是否支持她下台？」，並點名要求朱國強回答，但因他早前已答了其他題目，按規則要分配予丁健華回應。丁健華稱，青年上街與深層次矛盾有關，如住屋、劏房問題，政府應盡快處理，丁稱支持港府依法施政，「誰人做（特首）只要他是依法施政，就不是下台不下台（的問題）」。

退休中學校長林日豐稱，教育界近幾年受衝擊，「有人對我們辛勞、付出咁多不同意，感到相當痛心」，希望大家「企喺度做好佢」，讓專業訴諸社會。他發言時提及4個關注項目，包括建議政府吸納前線教師參與高層次教育政策討論，推動教師專業平台等。

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