口岸設票站 林鄭否認谷投票率

陳家洛：難證「通常居港」 指罔顧法律

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛質疑，如何確定投票者符合選民須「通常居住香港」的要求，要事先登記亦涉及私隱、被動員投票問題，「是否要點名？不去投票會否出事？」

林鄭月娥昨日出席行會前見記者，稱投票日前沒可能達至「比較正常的通關」，正積極研究、推出「一次性」的措施便利在內地的港人投票，將於已關閉的邊境管制站變成票站，形容當日投票的內地港人總數「可能多、可能少」，因此希望於邊境口岸投票者須預先登記，說明會在哪個臨時票站投票等以作籌備，期望本周內公布詳情。

林太稱，中央願意幫忙，就內地港人即日踏足香港投票後返回內地，毋須接受14天的檢疫隔離或醫學監察。林太指整個投票過程屬「閉環式」，投票者到香港管轄區內的票站投票，不能離開該站、不能走入社區，必須「在閉環式的投票過程後馬上折返內地」。政府消息稱，邊境票站有機會設於羅湖、落馬洲口岸，理論上投票者須辦出入境手續。

林鄭稱一次性措施 要先登記

全國港澳研究會理事田飛龍日前撰文建議將地區直選、功能組別及選委會界別混合計算，林太表明政府「完全沒有提出過一個綜合投票率」、反對有任何改變，認為在新選制下，應繼續沿用以前、且市民接受的方法。

陳家洛認為，法例訂明投票者須通常居住香港，質疑於邊境設口岸如何符合要求，投票者會否誤墮法網，若票數差距細，有關選票或會推翻選舉結果，「似乎政府以一次性的措施去製造錯覺，可以毋須理會法律問題」。他質疑因疫情不能回港選民不止內地，為何只於中港邊境口岸設票站。他又憂慮出現流程問題，如候選人能否有選舉經理等在口岸票站、選票如何處理等。

（立法會選舉）