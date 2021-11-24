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男女候選人8比2不變 陳月明指鄉事派趨開放

【明報專訊】153名立法會選舉候選人中，男性有126人（82%），女性有27人（18%）；與2016年立法會選舉的參選男女比例相若。參選選委會界別的民建聯林琳表示，曾因性別被輕視，盼當選後推「女性科技」（femtech）發展。另一該界別參選人、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，鄉事派對女性參政愈加開放。

統計本屆候選人背景，男女比例約8：2，其中選委會界別的女性候選人最多（14人），其次為地區直選（7人）及功能組別（6人）。對比2016年立法會選舉，當時有298名參選人，男性有244人（82%），女性有54人（18%），男女比例幾乎與本年一樣。

林琳盼當選推「女性科技」 改善女性健康

民建聯林琳表示，女性參政「頗困難」，工作時間長，且經常處理突發事件，「與妳拍拖的人難以理解」，且社會一般視女性為家庭照顧者，「衝事業」時亦要顧及結婚、生育等問題。

林琳稱從政壓力大，透露曾經因而流產，又指處理工程項目時，一度遭揶揄「女仔識乜嘢」，唯有親力親為讓他人信服。她稱目前社會對女性議題的關注不足，盼推動「女性科技」，藉科技改善女性健康。

陳月明期望議會更關注婦女青年

鄉事派向來由男性主導，陳月明是打鼓嶺坪洋村首位女村代表。陳表示，自己稱沒因女性身分受壓，指鄉事派愈來愈開放，更鼓勵她參與本屆立法會選舉。

陳月明為三孩之母，為兼顧家庭生活，她曾帶同孩子參與公益活動，一同在社區派發口罩，並視之為家庭教育，她期望未來的議會更關注婦女、青年，又說支持女性免費接種子宮頸癌疫苗（HPV）。

（立法會選舉）

相關字詞﹕男女比例 立法會選舉

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