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選委界最老最嫩候選人 齊指青年乏國家認知 盛智文：青年不信政府 陳凱榮：乏支援

【明報專訊】立法會選舉下月19日舉行，選舉委員會界別由51人競逐40個席位，他們的平均年齡為51歲。最年長候選人是蘭桂坊集團主席盛智文（73歲），最年輕者為民建聯陳凱榮（25歲），一長一幼年齡相隔近半世紀。被問到本港最大的青年問題，盛智文認為是「不信任政府」，倡增加國民教育；陳凱榮則認為是「未能分享經濟成果」。民主黨民主青年主席陳堡明卻表示，青年對未來「無希望」，本港政治環境是主因。

明報記者

翻查提名表格，51位選委會界別候選人中，平均年齡為51.6歲。最多人屬「60後」（即51至61歲）、有18人（35%）；其次為「70後」（41至51歲）、有16人。盛智文現年73歲，是最年長的候選人；其次為72歲的投資推廣署前署長盧維思，兩人的出生年份相同。最年輕的候選人是25歲陳凱榮，他生於1996年，是唯一的90後選委會界別候選人，較盛智文年輕48年。

盛智文自言心境年輕，說自己從事時裝生意起家，其後主理海洋公園，形容均是「年輕人的生意」，故明白青年所想。對於港青面對的最大問題，盛智文說本港國民教育不足，使青年不信任政府，且住屋環境不佳導致缺乏希望，港青最終將問題歸咎港府。他強調香港是中國的一部分，而中國是世界的未來（future of the world），批評「港獨」荒謬、部分港青「身在福中不知福」。

稱搞海洋公園 可明白青年所想

盛：西方民主一團糟 內地人民過得好

回顧青年參與2019年反修例運動，盛智文說感到難過（feel bad），認為有年輕示威者被誤導（misguided），勸喻他們不要再示威，給予新的政治制度一次機會，稱西方普選只帶來「一團糟」（it's a mess），反觀沒有普選的內地人民生活過得好，又說普選帶來分歧。被問到應否在來屆立法會推動「雙普選」，盛智文說本屆應觀察新選制的效果，「再過多數屆任期後（after a few terms）」，才展開有關普選的研究。

作為選委會界別最年輕的候選人，陳凱榮認為社會發展速度快，但青年未能分享經濟成果，以往政府對基層青年的支援亦不足。他表示，《港區國安法》生效後社會較平靜，但部分青年具反叛心態，對國家感不滿，形容是危險的「暗湧」。

陳凱榮：青年未分享經濟成果

陳認為青年不熟悉國家的政治制度，產生誤解和不滿，港府除加強宣傳外，他盼同步引入內地節目，配合文化、娛樂感化港青。他認為有青年將置業、結婚等困難，全數歸咎政府、政治制度，「除了（政府）反思制度，（青年）都要反思自己做得好不好」

陳堡明：青年無希望 政治是主因

現年30歲、民主黨民主青年主席陳堡明卻認為，青年最大的問題是「無希望」，包括經濟發展等「一籃子」因素，但政治因素是主因。他舉例反修例運動中，青年訴求「不單止衣食住行」，而是追求歸屬感，市民和平地表達訴求，但政府卻沒有回應，形容是「政府無接納（青年）」。他強調政府要聆聽民意，只談房屋不能解決青年核心問題。

（立法會選舉）

相關字詞﹕選委會界別 立法會選舉 盛智文 陳凱榮

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