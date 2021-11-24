港聞

港聞一

憂以言入罪 反修例中學關注組刪文解散

【明報專訊】2019年暑假，各校的反修例示威關注組如雨後春筍成立，當時為應屆文憑試考生的K在中學與數名同學也籌辦關注組，發起罷課、築人鏈及唱反修例歌曲等，並在Instagram發聲明和號召活動的帖文。惟《港區國安法》下，K擔心有關言論或被定性為「港獨」，關注組決定刪去帖文。K慨嘆，「政府當時係呼籲大家用和平方式發聲，慢慢連發聲嘅空間都無」，現時一字一句的觸犯國安法風險比想像大。另有中學通識科教師透露，學生已不再就敏感議題發言。

去年國安法生效前恐懼瀰漫，K有見其他關注組或坊間群組已清理Telegram和Instagram網上痕迹，「收埋晒啲post，唔見咗個account」，涉及反修例標語的帖文被指可成為罪證，K和關注組成員同樣不想承受風險，刪去帖文，隨着疫情和示威活動止息，關注組亦告解散。

稱現時「零公開議政空間」

對於相繼有人因涉港獨言論遭以國安法檢控，K說對以言入罪感到沮喪和憤怒。K曾認為示威遊行的風險比發帖文更大，「我哋無實際攻擊、無去破壞，我哋只係發聲，係和理非」，惟現在連在網上表達意見的權利也被剝削，甚至可被定性「港獨」，「講嘢都好驚，要就住就住，驚被人聽到會有危險」，形容「零公開議政空間」。

除了投身關注組，K過往在示威現場拍攝，但因為擔心違法而沒繼續。他說，以前家人想他成為勇於表達自己的人，現時則着他「只講應該講嘅事」。入大學後的他一度感到無力，發言風險甚高，遂改為參與土地保育工作，在狹縫下找其他方式關心社會。

通識教師：學校籲表達己見 學生唔敢再講

有通識教師稱，新通識課程僅教授「一面倒」的國安法，課堂不再討論時事議題。學校仍會鼓勵學生表達己見，不過一旦牽涉敏感議題，學生「唔敢再講、唔會去博」，久而久之被塑造成只會順從政府的價值觀。而且國安法罪犯被重判，可達到政府預期的阻嚇性，令學生不敢發言，「講過嘅都會刪除」。

明報記者 陳家怡

（港區國安法）

相關字詞﹕港區國安法 通識科 關注組 反修例運動

上 / 下一篇新聞

20歲鍾翰林分裂國家洗錢囚43月 最年輕國安法罪犯 官指屬「積極參與者」
20歲鍾翰林分裂國家洗錢囚43月 最年輕國安法罪犯 官指屬「積極參與者」
湯家驊：國安法積極犯案者勢囚 法庭或重懲罰多於更生
湯家驊：國安法積極犯案者勢囚 法庭或重懲罰多於更生
唐英傑上訴案法援換律師行 劉偉聰不再代表
唐英傑上訴案法援換律師行 劉偉聰不再代表
稱被恐嚇 陳廣池：或干犯國安法
稱被恐嚇 陳廣池：或干犯國安法
選委界最老最嫩候選人 齊指青年乏國家認知 盛智文：青年不信政府 陳凱榮：乏支援
選委界最老最嫩候選人 齊指青年乏國家認知 盛智文：青年不信政府 陳凱榮：乏支援
男女候選人8比2不變 陳月明指鄉事派趨開放
男女候選人8比2不變 陳月明指鄉事派趨開放
口岸設票站 林鄭否認谷投票率
口岸設票站 林鄭否認谷投票率
民研：52％受訪者會投票 較上屆逾八成大跌
民研：52％受訪者會投票 較上屆逾八成大跌
教育界5候選人首同場 立選論壇 教聯朱國強認同推國教科
教育界5候選人首同場 立選論壇 教聯朱國強認同推國教科
吸盤引產女嬰裁死於不幸 官促公院訂腦出血等指引 母：白白整死一個BB
吸盤引產女嬰裁死於不幸 官促公院訂腦出血等指引 母：白白整死一個BB
戴啟思辭法官推薦委會 林鄭隔3月未委繼任人
戴啟思辭法官推薦委會 林鄭隔3月未委繼任人
15環團促否決明日大嶼環評簡介 批斬件淡化影響
15環團促否決明日大嶼環評簡介 批斬件淡化影響
涉招親友開戶「洗黑錢」 警拘14人 涉款3.8億
涉招親友開戶「洗黑錢」 警拘14人 涉款3.8億
原元旦結束 港鐵3.8%車費優惠延長半年
原元旦結束 港鐵3.8%車費優惠延長半年
兒童死亡逾兩成自殺 最小10歲 逾四成早有社工介入 最多源自學業壓力
兒童死亡逾兩成自殺 最小10歲 逾四成早有社工介入 最多源自學業壓力
22宗死於意外 涉膠袋窒息墮樓
22宗死於意外 涉膠袋窒息墮樓
教師涉性侵女生 官促辯方「勿冷靜心態睇少女情懷」
教師涉性侵女生 官促辯方「勿冷靜心態睇少女情懷」
指香港仔警署旁泊位無諮詢 司馬文批架空區議會
指香港仔警署旁泊位無諮詢 司馬文批架空區議會
屯門工廈檢7600萬元私煙 20年最大宗
屯門工廈檢7600萬元私煙 20年最大宗
建屋附33條件 地署助理署長申覆核 律師：按程序無濫權 不應涉額外政治考慮
建屋附33條件 地署助理署長申覆核 律師：按程序無濫權 不應涉額外政治考慮
團體願借地收容被捕野豬 漁署再殺兩頭沒公布 林超英撐人道毁滅
團體願借地收容被捕野豬 漁署再殺兩頭沒公布 林超英撐人道毁滅
劉業強控YouTube頻道誹謗索償
劉業強控YouTube頻道誹謗索償
行車搖擺警截查 揭司機遭斬傷
行車搖擺警截查 揭司機遭斬傷
大灣區GBA專題：灣區西大門 肇慶後起之秀
大灣區GBA專題：灣區西大門 肇慶後起之秀
大灣區GBA專題：前海灑錢攬港人才 月贈大學畢業生5000元 多項獎金吸港企 租辦公室年獲最多500萬
大灣區GBA專題：前海灑錢攬港人才 月贈大學畢業生5000元 多項獎金吸港企 租辦公室年獲最多500萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】東奧國家隊12‧3訪港3天 3場運動示範 門票周五起實名發售
【Emily】東奧國家隊12‧3訪港3天 3場運動示範 門票周五起實名發售
【Emily】泛民傾唔掂 荃灣區會建制得利
【Emily】泛民傾唔掂 荃灣區會建制得利
【Emily】張欣宇鄉委會拉票 老婆客家話暖場
【Emily】張欣宇鄉委會拉票 老婆客家話暖場
【Emily】工程界撼盧偉國 黃偉信返「娘家」拉票
【Emily】工程界撼盧偉國 黃偉信返「娘家」拉票
【Emily】黃浩銘獄中捉棋悟道理：殘局非死局
【Emily】黃浩銘獄中捉棋悟道理：殘局非死局