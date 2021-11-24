憂以言入罪 反修例中學關注組刪文解散

去年國安法生效前恐懼瀰漫，K有見其他關注組或坊間群組已清理Telegram和Instagram網上痕迹，「收埋晒啲post，唔見咗個account」，涉及反修例標語的帖文被指可成為罪證，K和關注組成員同樣不想承受風險，刪去帖文，隨着疫情和示威活動止息，關注組亦告解散。

稱現時「零公開議政空間」

對於相繼有人因涉港獨言論遭以國安法檢控，K說對以言入罪感到沮喪和憤怒。K曾認為示威遊行的風險比發帖文更大，「我哋無實際攻擊、無去破壞，我哋只係發聲，係和理非」，惟現在連在網上表達意見的權利也被剝削，甚至可被定性「港獨」，「講嘢都好驚，要就住就住，驚被人聽到會有危險」，形容「零公開議政空間」。

除了投身關注組，K過往在示威現場拍攝，但因為擔心違法而沒繼續。他說，以前家人想他成為勇於表達自己的人，現時則着他「只講應該講嘅事」。入大學後的他一度感到無力，發言風險甚高，遂改為參與土地保育工作，在狹縫下找其他方式關心社會。

通識教師：學校籲表達己見 學生唔敢再講

有通識教師稱，新通識課程僅教授「一面倒」的國安法，課堂不再討論時事議題。學校仍會鼓勵學生表達己見，不過一旦牽涉敏感議題，學生「唔敢再講、唔會去博」，久而久之被塑造成只會順從政府的價值觀。而且國安法罪犯被重判，可達到政府預期的阻嚇性，令學生不敢發言，「講過嘅都會刪除」。

明報記者 陳家怡

（港區國安法）