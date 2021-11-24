湯家驊：國安法積極犯案者勢囚 法庭或重懲罰多於更生

戴啟思：年輕人判監限制未必適用

《刑事訴訟條例》訂明，在誤殺、行劫等「例外罪行」外，除非法庭認為沒其他更適合的判刑方法，否則不應將16至20歲的少年犯判監。國安法規管的4類罪行目前不是例外罪行，惟湯家驊稱國安法具凌駕性，「法庭要先睇國安法有咩判刑選項，再睇其他法例點樣處理」。

大律師公會前主席戴啟思表示，將年輕被告判監有法定限制，但對法庭來說，相關限制未必適用於國安法定罪者。他又稱，《公民與政治權利國際公約》要求各國關注少年犯更生需要，《香港人權法案》第11條亦指法庭要考慮給予少年犯自新機會，但對於少年犯是否僅限於18歲以下的被告，還沒有定論。換言之條例未必適用於鍾翰林案。

早前侍應唐英傑（24歲）就各一項煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，被判囚9年、停牌10年；無業「第二代美國隊長」馬俊文（31歲）就一項煽動他人分裂國家罪，被判囚5年9個月；其中兩人涉及煽動分裂國家罪的量刑起點定為監禁6年半及6年，而鍾翰林涉及的分裂國家罪的量刑定為4年半。

（港區國安法）