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湯家驊：國安法積極犯案者勢囚 法庭或重懲罰多於更生

【明報專訊】現年20歲的鍾翰林為第三宗國安法判刑的被告，亦是最年輕一人，法官昨判刑時將他歸類為分裂國家罪的積極參與者，下令直接判囚，沒有以少年犯適用的羈留式院所代替監禁。資深大律師湯家驊稱，國安法的判刑方法「寫死咗」，積極犯案者必然面臨監禁，即使少年犯都未必有「走盞機會」。他又指鍾翰林已成年，加上國安法的控罪嚴重，法庭可能重視懲罰多於更生因素。

戴啟思：年輕人判監限制未必適用

《刑事訴訟條例》訂明，在誤殺、行劫等「例外罪行」外，除非法庭認為沒其他更適合的判刑方法，否則不應將16至20歲的少年犯判監。國安法規管的4類罪行目前不是例外罪行，惟湯家驊稱國安法具凌駕性，「法庭要先睇國安法有咩判刑選項，再睇其他法例點樣處理」。

大律師公會前主席戴啟思表示，將年輕被告判監有法定限制，但對法庭來說，相關限制未必適用於國安法定罪者。他又稱，《公民與政治權利國際公約》要求各國關注少年犯更生需要，《香港人權法案》第11條亦指法庭要考慮給予少年犯自新機會，但對於少年犯是否僅限於18歲以下的被告，還沒有定論。換言之條例未必適用於鍾翰林案。

早前侍應唐英傑（24歲）就各一項煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，被判囚9年、停牌10年；無業「第二代美國隊長」馬俊文（31歲）就一項煽動他人分裂國家罪，被判囚5年9個月；其中兩人涉及煽動分裂國家罪的量刑起點定為監禁6年半及6年，而鍾翰林涉及的分裂國家罪的量刑定為4年半。

（港區國安法）

相關字詞﹕分裂國家罪 戴啟思 湯家驊 少年犯 港區國安法

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