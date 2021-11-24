20歲鍾翰林分裂國家洗錢囚43月 最年輕國安法罪犯 官指屬「積極參與者」

原被控4罪的被告鍾翰林在開審前認其中兩罪，昨聞判後表現平靜，步入羈留室前揮手點頭。辯方資深大律師蔡維邦在判刑前進一步求情時形容，鍾翰林本性不壞，「有少少坎坷」，他是在社會氣氛瀰漫極端的情况下犯案，而洗黑錢款項用作營運組織。惟陳官問辯方是否同意13萬多元涉款「大部分被告自己袋落袋？」、「變相ATM（提款機）」，辯方解釋組織沒設銀行帳戶，故需轉帳至其他戶口使用，應付印製T恤等開支。

陳廣池引述被告背景報告及書面求情指出，鍾翰林5歲時父母離異，母親稱他品學兼優，但自8歲跟父親及繼母同住後，成績一落千丈。其母稱鍾與她關係較好，亦和患病的弟弟感情深厚，他在破碎家庭長大，沒幸福童年及家庭溫暖，望他出獄後可與她生活。

另報告提及鍾翰林自小六對政治產生興趣，2016年因梁天琦參選而參加政治活動，同年創立學生動源。他於香港專業教育學院讀至2019年停學，在2019至2020年參與反修例示威。

陳廣池：行為目的「昭然若揭」

陳官判刑時強調，雖然控方指控被告於去年7月前作為，但判判時受制約控罪時間，即國安法生效後。陳官指稱鍾翰林宣揚港獨及欲用行動開創時代，包括擺放街站、招攬義工及成立本土關注組，以學生會資源推動港獨，他在國安法生效後應理解法例沒有灰色地帶，其行為和目的昭然若揭。

陳官考慮到6項要點，認為被告在分裂國家罪屬積極參與者（見表），包括他積極參與學生動源活動及管理社交平台，事前委任用戶「Yoshi HK」作管理員發聲明；開設「學生動源美國分部」繼續鼓吹港獨思想；擔任主張港獨的「創制獨立黨」管理員；他在學生動源facebook發表宣言，提倡建構香港民族意識；住所被搜出大量政治標語；及保釋期間受訪作政治表述。陳官提及被告在美國領事館外再被捕，但不猜測他是否被安排到該處的目的。

美領館外被捕 官：不猜測目的

陳官強調，被告聲稱在國安法生效時已停止學生動源在港活動是「自欺欺人」，他以為改作成立海外分部、走國際路線就不會違法，其社交平台頁面卻「依樣畫葫蘆」；被告是積極組織、策劃及實施，雖無實質計劃，但目的明顯不過，亦不一定需實際使用武力。被告犯案時間3個半月，陳官稱若他沒被捕，大有可能繼續犯案，判刑須具阻嚇性。

無證據獨吞款項 洗錢兩年量刑

至於被告以PayPal帳戶從不同渠道收取金錢，大部分款項存入其私人戶口。陳官指稱洗黑錢是非常嚴重的罪行，被告犯案歷時兩年半，但認為控方未有證據證明被告獨吞款項。陳官就分裂國家及洗黑錢兩罪分別以4年半及兩年為量刑起點，因被告開審前「遲來的認罪」，扣減四分之一刑期後判囚40個月及18個月，其中洗黑錢罪的3個月分期執行，終判監3年7個月。

【案件編號：DCCC 27/21】

明報記者

（港區國安法）

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