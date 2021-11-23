入立會將推動普選？ 4受訪者均無答會

一稱青年絕望受媒體同溫層影響

周文港亦稱，來屆立法會最優先解決的是經濟民生問題，「食住都未搞掂」。他說，年輕人對社會無希望或絕望，是受同溫層或媒體影響，呼籲青年要看得更闊，對國家、經濟趨勢要看得更清楚。他稱，年輕人不滿包括源自想組織家庭，但「捱好耐先上到樓」，或超過公屋、居屋入息上限，「左租右租，婚都結唔成，散埋（分手）」，認為解決住屋問題是關鍵，方能令人對社會有歸屬感。

陸瀚民稱，青年對不同社會議題有很多想法，每代青年都有想社會變得更好的心態，但要明白政府和社會的運作。他說自己舉辦的政策游說比賽「策掂」，着重意念、亦要連結政府、議員，相信「後生仔與大人溝通後兩邊都學到嘢」；他建議所有問責官員每周花1小時見10個持份者或青年，一年便可與約兩萬人接觸。他說，若當選會定期會見市民或青年，集中處理青年就「三業」（學業、事業、置業）的求助個案。

3人稱經濟民生優先

黃梓謙說，很多年輕人認為要有參與建設「自己的家」的機會，若當選會組織青年一同思考有什麼社區問題想處理。政制方面，他稱「制度處理咗，咪完善選舉制度」，強調當前最要處理的是房屋土地等問題，之後會關心如何用好未來本港的文化體育場景。

（立法會選舉）