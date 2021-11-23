港聞

港聞二

基層出身3候選人 倡效新加坡推組屋

【明報專訊】中央早前提出香港要告別劏房，多名立法會候選人亦強調出身基層，曾住公屋、板間房。本報向其中4名自稱出身基層的選委會候選人吳傑莊、黃梓謙、周文港和陸瀚民（背景見表），了解他們的上流故事，以及他們解決基層困境的倡議。前三者都提出應效法新加坡推「組屋」；黃梓謙、陸瀚民特別關注青年，黃說貧富差距不止是資源，更是眼界問題，政綱包括倡議政府提供資源協助基層家庭首個入大學的人，認為是處理跨代貧窮的開始。

黃梓謙提到，上一代人大部分都是基層出身，無甚特別，重點是即使向上流，但仍明白基層如何生活。另外3人亦稱，了解時下基層生活狀况。

1982年出生的黃梓謙認為，每一代上流經驗都不同，1980至90年代經濟起飛，作為基層孩子「讀好書就可以上流」。吳傑莊、周文港和陸瀚民的故事與黃梓謙類似。47歲的吳傑莊和40歲的周文港同樣居住公屋多年，前者在九七回歸以在學院做研究的收入，22歲之齡購置居屋；後者則日打3份工，包括教夜校，用3年時間於2008、2009年買百多萬元的居屋，再晉身私樓業主。

吳傑莊倡價格掛鈎入息

吳傑莊稱，當年居屋首期少，資產審查寬鬆，現時政府在全球「印銀紙」下傾向保守，擔心放寬會造成負資產。他建議推出入息與價格掛鈎的房屋，類似新加坡組屋，以解決住屋需要，日後只可賣回政府，無投資功能。黃梓謙亦提出「港人組屋」，令市民有業權，特定年期內不能買賣，之後只能賣回政府，物業升值的價值「送畀你」：「要令大部分人有自己的資產增值，希望富人、中產和基層分佈是菱形，社會大部分人是中產」。

周文港：需加快批地流程

黃梓謙：研填海發展郊園邊陲

對於住屋問題，歸根究柢是「麵粉」土地供應。吳傑莊、黃梓謙和周文港同稱，要加快土地審批流程，黃說若當選，議員要「同聲同氣」解決房屋問題，香港尚有很多土地未用，離不開郊野公園邊陲、維港以外填海，認為要研究郊野公園條例和保護海港條例有否修改的地方。

特首林鄭月娥早前說有年輕人因私隱而住劏房，吳傑莊、陸瀚民不否認年輕人需要私人空間，但政府應提供青年宿舍。吳稱，很多人住市區劏房是因方便上班，認為政府應將不同產業的工作機會擴至港九以外。陸稱劏房有很多類，環境好惡劣的必須解決，「租樓是開支，令人儲不到錢」，應讓青年有更多上流資本，創業、進修等。

黃梓謙和陸瀚民在訪問中較強調青年上流的問題，黃梓謙談及自身經驗，認為要由兒童做起，稱其成就大部分源於在屋邨長大，別人對他無期望，壓力較少，不提倡「競爭教育」，建議讓孩子自我探索、由興趣出發；另一是運動的重要，學習與人合作相處，若進入議會將提倡增加課堂運動時數，建立心理健康。他提到，政綱有兩部分助青年上流，就是做好「南金融、北創科、西文化、東體育」產業結構，是這一代年輕人的新工種，若年輕人肯持續進修，這些是有前景的行業；另有大灣區專章，冀年輕人思考到大灣區更大場景發展。

脫貧首步 陸瀚民盼收窄數碼鴻溝

陸瀚民關注基層兒童「數碼鴻溝」，在科技學習上不夠器材亦無人教導，希望政府多支援，是他們脫貧第一步。

吳傑莊稱，會提出針對的創科倡議，將到科技園、數碼港與行業年輕人會面。周文港另關注基層長者醫療問題，甚至安葬問題。

選委會51名候選人名單詳見立法會選舉網站。

明報記者

（立法會選舉）

相關字詞﹕陸瀚民 吳傑莊 周文港 黃梓謙 選委會界別 組屋 立法會選舉

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