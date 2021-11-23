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灣區手記：北上過關新規 ／文：尚東美

【明報專訊】前陣子有事回港一趟，匆匆兩星期便要再度北上接受隔離，對比數個月前，這次過關體驗多了一點便捷，也增加一點等候。

記得數月前提過，於深圳灣過關返內地，出發前需要提前準備「一紙兩碼」，所謂一紙即是一份彩色打印、24小時內有效的香港核酸紙質報告。現時香港的檢測中心就此已較有系統，預約上午做核酸，第二天上午便會出檢測結果；下午做核酸，則最快在翌日中午有結果，24小時有效的定義則以出結果時間為準，因此如果是中午出結果及拿取報告，其實可以在第二天中午前過關。

排隊做核酸 藍碼代兩表

兩碼就是透過網站「健康驛站」系統預約過關名額後衍生的綠色二維碼，以及透過微信小程序「海關旅客指尖服務」填寫健康申報表後生成的黑色二維碼。現時最新流程，是先在深圳關口前出示黑碼，之後原本應該要填寫「重點人員移交紀錄單」及「入境旅客軌迹卡」兩份表格，最新流程下已不用，直接到另一檢查點再出示黑碼，此時會收到一張4塊的貼紙，拿着貼紙就要排隊做一次核酸檢測，這是此前過關時沒有的流程，而人多的話，這一段是最花時間的。完成檢測後，在關員檢查回鄉證之前，需要現場掃描「入境旅客軌迹卡」申報，填妥後將生成藍色二維碼，這個藍碼也就是取代了原本的兩份表格；讓關員檢查回鄉證及出示藍碼後，餘下手續則跟以前一樣接受行李安檢，按照申報目的地分區隔離等。

綜觀兩次過關經驗，藍碼代替現場填表令整個流程更順暢，關口亦有提供免費Wi-Fi方便旅客，但對不熟悉智能手機操作的長者而言卻較吃力，需要工作人員幫忙申報藍碼的亦是長者居多。至於新增的核酸檢測流程則有點令人摸不着頭腦，一來過關前一天已在香港檢測一次，過關後到達隔離酒店也要檢測一次，已經連續兩天檢測兩次，實在看不到再多一次檢測的需要。

文：尚東美

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