港聞

港聞二

大灣區GBA專題：首屆灣區大學生廣告節12‧17截止報名

【明報專訊】由暨南大學新聞與傳播學院創辦的大型文化交流活動「廣東大學生廣告節」，今年將升格為粵港澳大灣區（廣州）大學生廣告節，本屆賽事由廣州市海珠區委統戰部、海珠區大灣區辦、暨南大學主辦，廣東省廣告協會合辦，廣州點野文化傳播有限公司承辦。海珠區委常委、統戰部長王福軍上周四（18日）於啟動儀式致辭表示，大學生廣告節升格，將聯結粵港澳三地年輕創意力量，立足大灣區，面向國際，提升灣區國際競爭力與中華文化軟實力。

主題「釋放向新力」 比賽分四大類別

過去大學生廣告節是泛廣東地區最大型的青年群體創意盛事，去年便收到來自全國200多間高校接近1700份學生參賽作品。作為升格後的首屆比賽，今年大灣區大學生廣告節主題為「釋放向新力」，其中「新」除代表創意、創新，普通話諧音「心」也意味推進大灣區建設所需要的「向心力」。

比賽分四大類別，分別為3個品牌類別項目： 「餓了麼：餓了麼如何改變了我的生活」、「畫音：當代大學生的N種生活」、「咪咕閱讀——明智數字圖書館：數字閱讀推廣」，以及一個公益類別項目「尋根灣區文化，品味人文灣區——大灣區文化共融宣傳推廣」。參加者可透過平面設計、微電影、宣傳口號等作品形式參賽，12月17日截止報名，比賽詳情可瀏覽微信官方公眾號「廣東大學生廣告節」。

青協創業先行者 可獲最高48萬資助

另外，香港青年協會主辦的「粵港澳大灣區青年創業先行者」上周六（20日）舉行啟動禮，項目由政府轄下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」資助。青協表示，創業先行者項目自今年2月推出以來，共收到超過200份計劃申請書，申請人數達307，經面試及培訓，最終選出12支創業團隊，將獲青年發展基金提供最高48萬元資助，以及青協提供最高12萬元的免息貸款，另可獲得包括營商培訓、創業導師及諮詢、業界交流、一年免租辦公空間、內地雙創基地落戶等支援。

12支創業團隊涉及多類行業，包括有利用科技為傳統製衣業改良作業系統的軟件開發商、專為視障者設計的出行人工智能裝置開發商、生產無添加環保清潔產品的企業、文創設計公司，以及餐飲相關行業。

相關字詞﹕粵港澳大灣區青年創業先行者 廣東大學生廣告節 大灣區

上 / 下一篇新聞

象牙年底禁售 環團恐剩貨流黑市 存量餘47噸 「野生救援」：有商戶暗示扮古象牙續賣
象牙年底禁售 環團恐剩貨流黑市 存量餘47噸 「野生救援」：有商戶暗示扮古象牙續賣
業界研覆核 漁署：充裕時間供轉型
業界研覆核 漁署：充裕時間供轉型
雕牙66年不得不抽身 78歲工匠嘆無技能轉行
雕牙66年不得不抽身 78歲工匠嘆無技能轉行
冷藏倉發泡膠起火1死 大量毒煙捲半空 增救援難度
冷藏倉發泡膠起火1死 大量毒煙捲半空 增救援難度
發泡膠燃燒釋毒煙 可致缺氧昏迷
發泡膠燃燒釋毒煙 可致缺氧昏迷
觀塘酒店變過渡房 「德薈」月租3900起
觀塘酒店變過渡房 「德薈」月租3900起
邀上門睇Netflix 教師涉與15歲女生性交
邀上門睇Netflix 教師涉與15歲女生性交
心肌炎女生裁死於自然 姊：難釋懷 陪審團提7建議 倡加強監察心臟病人
心肌炎女生裁死於自然 姊：難釋懷 陪審團提7建議 倡加強監察心臟病人
憶妹檢查前呼「唔想死住」 姊：全家不再慶祝節日
憶妹檢查前呼「唔想死住」 姊：全家不再慶祝節日
女嬰夭折案今裁死因 家屬：平民怎與醫局拗
女嬰夭折案今裁死因 家屬：平民怎與醫局拗
區家麟新聞學著作 圖書館系統無法搜
區家麟新聞學著作 圖書館系統無法搜
爐灶釀火災 戶主消防救7貓
爐灶釀火災 戶主消防救7貓
播咬耳片 被告：沒印象是我 稱腦袋空白 着控方「問片中人，我不知道」
播咬耳片 被告：沒印象是我 稱腦袋空白 着控方「問片中人，我不知道」
7‧14沙田衝突 男子樽擲警員囚28月
7‧14沙田衝突 男子樽擲警員囚28月
涉襲警助女子逃脫 餐廳股東稱不在場否認搶犯
涉襲警助女子逃脫 餐廳股東稱不在場否認搶犯
港鐵研延續優惠料短期有決定
港鐵研延續優惠料短期有決定
前拳王打女友 自簽守行為3年
前拳王打女友 自簽守行為3年
大灣區GBA專題：廣佛超級城巿 GDP追京滬
大灣區GBA專題：廣佛超級城巿 GDP追京滬
大灣區GBA專題：深度參與廣佛同城化 佛山五區5年計劃重點
大灣區GBA專題：深度參與廣佛同城化 佛山五區5年計劃重點
灣區手記：北上過關新規 ／文：尚東美
灣區手記：北上過關新規 ／文：尚東美
基層出身3候選人 倡效新加坡推組屋
基層出身3候選人 倡效新加坡推組屋
入立會將推動普選？ 4受訪者均無答會
入立會將推動普選？ 4受訪者均無答會
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】未提供聯絡方法 候選人翁健道歉
【Emily】未提供聯絡方法 候選人翁健道歉
【Emily】前議員劉珈汶在英 做夜班郵政臨時工
【Emily】前議員劉珈汶在英 做夜班郵政臨時工
【Emily】放漂1.2萬本 青年廣場設漂書閱讀區
【Emily】放漂1.2萬本 青年廣場設漂書閱讀區
【Emily】明日大嶼鐵路走線 田北辰爭多設兩站
【Emily】明日大嶼鐵路走線 田北辰爭多設兩站
【Emily】譚耀宗為非黨友陳月明拍片拉票
【Emily】譚耀宗為非黨友陳月明拍片拉票
【Emily】通關後廉署派員赴前海 辦防貪講座
【Emily】通關後廉署派員赴前海 辦防貪講座