大灣區GBA專題：首屆灣區大學生廣告節12‧17截止報名

主題「釋放向新力」 比賽分四大類別

過去大學生廣告節是泛廣東地區最大型的青年群體創意盛事，去年便收到來自全國200多間高校接近1700份學生參賽作品。作為升格後的首屆比賽，今年大灣區大學生廣告節主題為「釋放向新力」，其中「新」除代表創意、創新，普通話諧音「心」也意味推進大灣區建設所需要的「向心力」。

比賽分四大類別，分別為3個品牌類別項目： 「餓了麼：餓了麼如何改變了我的生活」、「畫音：當代大學生的N種生活」、「咪咕閱讀——明智數字圖書館：數字閱讀推廣」，以及一個公益類別項目「尋根灣區文化，品味人文灣區——大灣區文化共融宣傳推廣」。參加者可透過平面設計、微電影、宣傳口號等作品形式參賽，12月17日截止報名，比賽詳情可瀏覽微信官方公眾號「廣東大學生廣告節」。

青協創業先行者 可獲最高48萬資助

另外，香港青年協會主辦的「粵港澳大灣區青年創業先行者」上周六（20日）舉行啟動禮，項目由政府轄下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」資助。青協表示，創業先行者項目自今年2月推出以來，共收到超過200份計劃申請書，申請人數達307，經面試及培訓，最終選出12支創業團隊，將獲青年發展基金提供最高48萬元資助，以及青協提供最高12萬元的免息貸款，另可獲得包括營商培訓、創業導師及諮詢、業界交流、一年免租辦公空間、內地雙創基地落戶等支援。

12支創業團隊涉及多類行業，包括有利用科技為傳統製衣業改良作業系統的軟件開發商、專為視障者設計的出行人工智能裝置開發商、生產無添加環保清潔產品的企業、文創設計公司，以及餐飲相關行業。