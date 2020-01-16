大灣區GBA專題：深度參與廣佛同城化 佛山五區5年計劃重點

南海區主動對接廣州中長規劃

作為廣佛同城的先行區，南海區人民政府代理區長王勇在政府工作報告指出，南海將更主動對接廣州中長期規劃，積極參與同城化合作示範區建設，着力打造產業、環境、交通、人文等領域同城化合作平台和標杆項目。同時將鞏固廣佛全域同城化先行優勢，進一步落實與廣州白雲、荔灣、番禺、南沙等區合作，強化園區共建、路網對接、環境共治、公共服務共享，攜手共建廣佛新城，打造廣佛極點標誌性平台，實現更廣領域、更高水平、更深層次的同城化合作。另外，亦將大力提升桂城千燈湖片區發展質量，形成大灣區內一流的高檔商圈，推動南海有軌電車1號線與廣州南站無縫銜接，打造廣佛同城化的橋頭堡。

禪城區對接橫琴前海

高明區配合新機場建設

禪城區人民政府代理區長嚴冰表示，禪城區將深度參與廣佛全域同城化，積極對接廣佛高質量發展融合試驗區，主動對接橫琴、前海兩個合作區，發揮深商會、佛深產業融合促進會等平台的橋樑作用，積極承接大灣區外溢產業資源。珠三角樞紐（廣州新）機場選址獲批，高明區人民政府代理區長姜嶽新在政府工作報告提出，高明將全力配合新機場建設，與廣州白雲機場共建國際航空樞紐。