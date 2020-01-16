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大灣區GBA專題：廣佛超級城巿 GDP追京滬

【明報專訊】內地各省巿第三季度GDP陸續公布，其中邁向「同城化」的廣州及佛山，如果將之視為一個超級城市，其GDP總計已達28,518億元（人民幣，下同），緊追上海、北京（見表），在全國排名第三；其他由官方推進建設的同城化組合，「鄭州— 開封」、「成都—德陽」、「武漢—鄂州」、「南京—鎮江—揚州」經濟總量都在廣佛之下。專家表示，全國範圍內的同城化程度，只有上海和蘇州與廣佛處於同等水平，現時佛山走向「產業數字化」，廣州則走向「數字產業化」，兩地產業結構互補，且同城化令廣州的科技創新力量外溢佛山，對兩地發展均有裨益。

人口土地佔內地灣區三成

廣州與佛山文化同根同源，接壤邊界長約200公里，交通接駁完善。兩市土地總面積逾1.1萬平方公里，佔大灣區內地9市逾兩成，人口逾2800萬，佔9市36%。2009年3月19日，時任廣州市長張廣寧及佛山市長陳雲賢，在廣佛交界的佛山市南海區簽署《廣州市佛山市同城化建設合作協議》及兩市城市規劃、交通基礎設施、產業協作、環境保護等4個對接協議，標誌廣佛同城化的正式啟動。2016年國務院批覆的《廣州市城市總體規劃（2011-2020年）》及《佛山市城市總體規劃（2011-2020年）》都提出要深入推進廣佛同城化 ， 兩市同年亦在廣州舉行工作交流座談會，謀劃推進更高層次的同城化，聯手打造「超級城市」。

珠三角聯繫最緊密雙城

5年過去，從交通聯通可反映兩巿同城化程度。今年8月16日，廣州市規劃和自然資源局發布《2020年廣州市交通發展年報》，在珠三角城市聯繫度排名中，廣佛第一、深莞第二、穗莞第三， 其中廣佛兩地每天有176.3萬人次通勤，遠超深莞（120.8萬人次），是珠三角聯繫最緊密的雙城。廣州與大灣區其他城市總通勤量每天達294萬人次，即佛山一個城市就佔了60%， 而與廣州巿內跨區出行量相比，廣佛之間通勤量與廣州中心城區往白雲、番禺區相當。

最新數據顯示，前3季度廣佛GDP總計逾2.85萬億元，其中廣州GDP按年增長9.9%，達20,029.12億元，佔當中七成。佛山經濟總量雖低於廣州，但增長腳步更快，主要經濟指標保持雙位數增長，前3季度GDP為8489.33億元，按年增長11.4%。而隨着佛山各項產業發展，兩巿交互關係亦有變化，廣佛之間的通勤人口中，「住在廣州、上班在佛山」的增至約佔40%，「住佛山、上班在廣州」的佔60%，慢慢扭轉「佛山是廣州睡城」這傳統認知 。

可享錯位發展優勢

廣佛經濟中，最大貢獻的是第三產業。前3季度，廣佛第三產業增加值總計18,258.4億元，約佔GDP總量64%，接近第二產業的兩倍。其中廣州14,645.49億元，佛山3612.91億元，廣州是佛山的4倍。同期，廣佛第二產業增加值為9943.05億元，約佔兩市GDP總量的35%，其中廣州5195億元，佛山4748.05億元，兩市總量接近。

以上數字反映， 廣佛之間可享錯位發展優勢，廣州除了製造業，服務業發展亦強勁，例如GDP在廣佛16個區中領先的天河，前3季度第二產業增加值299.62億元，第三產業增加值則達4084.61億元。佛山則製造業強勁，擁有順德、南海等製造業大區，瞄準多種先進製造業和戰略性新興產業。

專家：「數字產業化」「產業數字化」互補

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎對本報表示，全國範圍內的同城化程度只有「滬蘇」與「廣佛」處於同等水平，但廣佛是最早通地鐵的兩個城市，這對同城化推動極大。他說，廣佛雖在汽車等產業上存在一定競爭，但兩地產業結構是以互補為主，比如家具、家電在佛山，信息化、石化在廣州，現在佛山提出「產業數字化」，重點是製造業升級，廣州則主要是「數字產業化」，發展互聯網產業集群。對於坊間有聲音指廣佛同城化推高佛山樓價，對廣州更加有利，彭澎稱，同城化也令廣州的大學、科技創新力量外溢到佛山，對兩地發展均有裨益。

明報記者

相關字詞﹕廣佛同城化 佛山 廣州 大灣區

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