港鐵研延續優惠料短期有決定

消息：研究可行性 未透露具體方案

根據港鐵早前公布的中期報告，港鐵今年上半年錄得26.73億元盈利，但期內本港客運業務虧蝕22.85億元。據本報早前了解，港鐵近年正面對鐵路業務經營及維修成本大幅上升，加上兩電明年1月起加價，延長優惠可能對港鐵構成財務壓力，正研究是否不再延續優惠。

港鐵上周回覆本報表示，因應疫情對經濟影響，已在現行機制外盡力承擔，本年度下調票價、車費優惠及早前疫情特別車費安排，已共承擔26億元優惠，會不時檢視各項優惠安排。

港鐵又稱，票務收入是港鐵一個穩定的收入來源，作為港鐵業務可持續發展的後盾，對港鐵維持及提升服務很重要，會努力在港鐵穩定票務收入與市民負擔能力之間維持恰當的平衡，並會就票價調整機制的檢討與政府緊密溝通，適時聽取不同持份者意見。