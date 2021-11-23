涉襲警助女子逃脫 餐廳股東稱不在場否認搶犯

警稱認得雙眼 筆記未記錄

被告韋穎恒（35歲）被控於前年11月10日在又一城L1層襲擊警務人員A、B、C及D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女子逃離警員的羈押。控方案情指，一男一女在打鬥期間逃走，僅男子再被捕，被告則乘私家車離開現場，辯方透露將爭議被告案發時不在場。

警員C供稱，案發當日下午約4時半，一名男子試圖損毁「千両」的電閘，他制服一名圍觀女子並鎖上手銬，警員B制服疑破壞電閘的男子，另圍觀的兩人則逃去。其後有約30人包圍他與同僚，一名戴口罩的白衣男子推向B的上半身，扯走被制服的女子。C壓向女子阻止她離開，其間感到背部被拳打，他倒地後見該男子在身後。他驗傷發現右大腿觸痛、左膝有瘀傷。

警：制服女子後感背部中拳

他補充，受襲前後觀察白衣男子共6秒，且有眼神交流，認得他的雙眼，故在認人手續中認出他。惟在辯方盤問下，他承認從未在筆記記錄曾觀察白衣男子的雙眼。

警員B供稱，一名白衣男子繞過他的左上臂，手伸向被C制服的女子，B以警棍打該男子的右大腿後，右腹遭男子腳踢，兩名同僚均曾協助制服男子，他掙脫後逃走。B驗傷發現腹部發紅。

被告原另被指控襲擊警員E，控方早前透露，案中兩名警員停職調查。據了解，包括E在內的警員分別涉販毒，以及通州街公園露宿者家當被破壞一案。控辯雙方昨在庭外表示，不清楚為何被告5項襲警控罪修改為4項。

【案件編號：DCCC 218/20】

（反修例風暴）