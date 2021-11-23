港聞

港聞二

涉襲警助女子逃脫 餐廳股東稱不在場否認搶犯

【明報專訊】網民前年11月發起「和你shop」示威，便衣警在又一城制服兩名疑破壞美心集團旗下餐廳「千両」的男女時被包圍，一度揮動警棍與群眾打鬥，其間一名鎖上手銬的女子逃脫未再被捕。一名餐廳股東否認4項襲警及一項搶犯罪，案件原是區域法院案件，昨移師西九龍裁判法院開審。警員C供稱，當他飛撲向一名被制服的女子時，感到後背被拳打數下，轉身見背後有一名男子，但承認沒在筆記記錄曾觀察該男子的雙眼。

警稱認得雙眼 筆記未記錄

被告韋穎恒（35歲）被控於前年11月10日在又一城L1層襲擊警務人員A、B、C及D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女子逃離警員的羈押。控方案情指，一男一女在打鬥期間逃走，僅男子再被捕，被告則乘私家車離開現場，辯方透露將爭議被告案發時不在場。

警員C供稱，案發當日下午約4時半，一名男子試圖損毁「千両」的電閘，他制服一名圍觀女子並鎖上手銬，警員B制服疑破壞電閘的男子，另圍觀的兩人則逃去。其後有約30人包圍他與同僚，一名戴口罩的白衣男子推向B的上半身，扯走被制服的女子。C壓向女子阻止她離開，其間感到背部被拳打，他倒地後見該男子在身後。他驗傷發現右大腿觸痛、左膝有瘀傷。

警：制服女子後感背部中拳

他補充，受襲前後觀察白衣男子共6秒，且有眼神交流，認得他的雙眼，故在認人手續中認出他。惟在辯方盤問下，他承認從未在筆記記錄曾觀察白衣男子的雙眼。

警員B供稱，一名白衣男子繞過他的左上臂，手伸向被C制服的女子，B以警棍打該男子的右大腿後，右腹遭男子腳踢，兩名同僚均曾協助制服男子，他掙脫後逃走。B驗傷發現腹部發紅。

被告原另被指控襲擊警員E，控方早前透露，案中兩名警員停職調查。據了解，包括E在內的警員分別涉販毒，以及通州街公園露宿者家當被破壞一案。控辯雙方昨在庭外表示，不清楚為何被告5項襲警控罪修改為4項。

【案件編號：DCCC 218/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕搶犯 襲警罪 和你Shop 又一城 反修例運動

上 / 下一篇新聞

象牙年底禁售 環團恐剩貨流黑市 存量餘47噸 「野生救援」：有商戶暗示扮古象牙續賣
象牙年底禁售 環團恐剩貨流黑市 存量餘47噸 「野生救援」：有商戶暗示扮古象牙續賣
業界研覆核 漁署：充裕時間供轉型
業界研覆核 漁署：充裕時間供轉型
雕牙66年不得不抽身 78歲工匠嘆無技能轉行
雕牙66年不得不抽身 78歲工匠嘆無技能轉行
冷藏倉發泡膠起火1死 大量毒煙捲半空 增救援難度
冷藏倉發泡膠起火1死 大量毒煙捲半空 增救援難度
發泡膠燃燒釋毒煙 可致缺氧昏迷
發泡膠燃燒釋毒煙 可致缺氧昏迷
觀塘酒店變過渡房 「德薈」月租3900起
觀塘酒店變過渡房 「德薈」月租3900起
邀上門睇Netflix 教師涉與15歲女生性交
邀上門睇Netflix 教師涉與15歲女生性交
心肌炎女生裁死於自然 姊：難釋懷 陪審團提7建議 倡加強監察心臟病人
心肌炎女生裁死於自然 姊：難釋懷 陪審團提7建議 倡加強監察心臟病人
憶妹檢查前呼「唔想死住」 姊：全家不再慶祝節日
憶妹檢查前呼「唔想死住」 姊：全家不再慶祝節日
女嬰夭折案今裁死因 家屬：平民怎與醫局拗
女嬰夭折案今裁死因 家屬：平民怎與醫局拗
區家麟新聞學著作 圖書館系統無法搜
區家麟新聞學著作 圖書館系統無法搜
爐灶釀火災 戶主消防救7貓
爐灶釀火災 戶主消防救7貓
播咬耳片 被告：沒印象是我 稱腦袋空白 着控方「問片中人，我不知道」
播咬耳片 被告：沒印象是我 稱腦袋空白 着控方「問片中人，我不知道」
7‧14沙田衝突 男子樽擲警員囚28月
7‧14沙田衝突 男子樽擲警員囚28月
港鐵研延續優惠料短期有決定
港鐵研延續優惠料短期有決定
前拳王打女友 自簽守行為3年
前拳王打女友 自簽守行為3年
大灣區GBA專題：廣佛超級城巿 GDP追京滬
大灣區GBA專題：廣佛超級城巿 GDP追京滬
大灣區GBA專題：深度參與廣佛同城化 佛山五區5年計劃重點
大灣區GBA專題：深度參與廣佛同城化 佛山五區5年計劃重點
大灣區GBA專題：首屆灣區大學生廣告節12‧17截止報名
大灣區GBA專題：首屆灣區大學生廣告節12‧17截止報名
灣區手記：北上過關新規 ／文：尚東美
灣區手記：北上過關新規 ／文：尚東美
基層出身3候選人 倡效新加坡推組屋
基層出身3候選人 倡效新加坡推組屋
入立會將推動普選？ 4受訪者均無答會
入立會將推動普選？ 4受訪者均無答會
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】未提供聯絡方法 候選人翁健道歉
【Emily】未提供聯絡方法 候選人翁健道歉
【Emily】前議員劉珈汶在英 做夜班郵政臨時工
【Emily】前議員劉珈汶在英 做夜班郵政臨時工
【Emily】放漂1.2萬本 青年廣場設漂書閱讀區
【Emily】放漂1.2萬本 青年廣場設漂書閱讀區
【Emily】明日大嶼鐵路走線 田北辰爭多設兩站
【Emily】明日大嶼鐵路走線 田北辰爭多設兩站
【Emily】譚耀宗為非黨友陳月明拍片拉票
【Emily】譚耀宗為非黨友陳月明拍片拉票
【Emily】通關後廉署派員赴前海 辦防貪講座
【Emily】通關後廉署派員赴前海 辦防貪講座