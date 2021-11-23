涉襲警助女子逃脫 餐廳股東稱不在場否認搶犯

【明報專訊】網民前年11月發起「和你shop」示威，便衣警在又一城制服兩名疑破壞美心集團旗下餐廳「千両」的男女時被包圍，一度揮動警棍與群眾打鬥，其間一名鎖上手銬的女子逃脫未再被捕。一名餐廳股東否認4項襲警及一項搶犯罪，案件原是區域法院案件，昨移師西九龍裁判法院開審。警員C供稱，當他飛撲向一名被制服的女子時，感到後背被拳打數下，轉身見背後有一名男子，但承認沒在筆記記錄曾觀察該男子的雙眼。
警稱認得雙眼 筆記未記錄
被告韋穎恒（35歲）被控於前年11月10日在又一城L1層襲擊警務人員A、B、C及D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女子逃離警員的羈押。控方案情指，一男一女在打鬥期間逃走，僅男子再被捕，被告則乘私家車離開現場，辯方透露將爭議被告案發時不在場。
警員C供稱，案發當日下午約4時半，一名男子試圖損毁「千両」的電閘，他制服一名圍觀女子並鎖上手銬，警員B制服疑破壞電閘的男子，另圍觀的兩人則逃去。其後有約30人包圍他與同僚，一名戴口罩的白衣男子推向B的上半身，扯走被制服的女子。C壓向女子阻止她離開，其間感到背部被拳打，他倒地後見該男子在身後。他驗傷發現右大腿觸痛、左膝有瘀傷。
警：制服女子後感背部中拳
他補充，受襲前後觀察白衣男子共6秒，且有眼神交流，認得他的雙眼，故在認人手續中認出他。惟在辯方盤問下，他承認從未在筆記記錄曾觀察白衣男子的雙眼。
警員B供稱，一名白衣男子繞過他的左上臂，手伸向被C制服的女子，B以警棍打該男子的右大腿後，右腹遭男子腳踢，兩名同僚均曾協助制服男子，他掙脫後逃走。B驗傷發現腹部發紅。
被告原另被指控襲擊警員E，控方早前透露，案中兩名警員停職調查。據了解，包括E在內的警員分別涉販毒，以及通州街公園露宿者家當被破壞一案。控辯雙方昨在庭外表示，不清楚為何被告5項襲警控罪修改為4項。