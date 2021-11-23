7‧14沙田衝突 男子樽擲警員囚28月

法官練錦鴻形容前年反修例示威為「不對等的內戰」，「從歷史軌迹可見暴力可衍生更多暴力」，斥被告行為自大自私，且有共同目的，並非「孤狼式襲擊」。

練官裁決時表示，當晚中庭有約50名示威者圍攏警員，並投擲雨傘、水樽等雜物，警員以盾牌抵擋，有3名警員受傷。片段可見9時許，有人鏈傳遞水樽，被告賴俊樂曾舉起水樽。他事後被捕，警誡下稱「我有去沙田，但我無做非法嘢」。被告承認片段截圖為其本人，他將水樽摔在地上，因為被市民阻礙，未能前行而發泄。

練官根據髮型和涼鞋等特徵衣著，裁定被告即片中男子，他是向上投擲水樽，不是向下摔。練官稱，事前多人擲物，被告從群眾衝出，是有目的向警員擲水樽。他其後返回示威人群中，揮手示意顯示默契，是有共同目的，並非「孤狼式襲擊」。被告在暴動現場破壞社會安寧，故暴動罪成。

辯方求情稱，被告案發時27歲，他中三輟學，在殯儀石廠任職工人13年。僱主和多名同業稱讚他勤奮工作和樂於助人。辯方又稱，案發僅約一分鐘，涉及只是水樽，且當時「街坊裝」的被告沒有裝備。

官斥揮手顯默契 非孤狼襲擊

形容反修例「不對等內戰」

練官表示，前年的社會事件是史無前例，10月升級至「不對等的內戰」，市民不滿政府，加上不負責任的學者、政客和商家，以及國際勢力的推波助瀾，產生極大風暴，而案發為風暴之初。

練官接納被告沒預謀，只恰巧途經及有人派樽裝水，但認為他恃着人多及不會被捕而犯案，斥被告行為自大自私，直接挑戰法律；而事發在沙田最大的商場及交通樞紐，被告雖然沒使用武器及裝備，惟他有機會導致警員不幸嚴重受傷。練官酌情扣減2個月刑期，終判處被告監禁2年4個月。

翻查資料，前年7月14日示威者與警員在新城市廣場發生激烈衝突，至翌日凌晨警方共拘捕47人，有13名警員送院治理。衝突中，24歲港大畢業生杜啟華涉咬斷警長的無名指，被裁定擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人共4罪成立，被判囚5年半。

另外24歲青年梁柏添、51歲保安員龔志遠和17歲中五生李文謙以雨傘及腳踢襲擊兩名警員，致警員面部骨折，梁和龔承認兩項暴動罪，被判囚4年，李則因一項暴動被判囚3年4個月。

【案件編號：DCCC 538/20】

（反修例風暴）