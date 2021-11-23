播咬耳片 被告：沒印象是我 稱腦袋空白 着控方「問片中人，我不知道」

明報記者

被告陳真（51歲）否認3項有意圖而傷人及一項普通襲擊罪。控方早前稱，身穿灰衣的被告涉與一名穿黑衣的溫姓事主爭執，其後用刀捅其腹及背。趙家賢協助調停時，被告突然衝前，抱着趙的頭部及咬其左耳。陳真早前供稱，當日曾喝中國白酒及啤酒，其後到健身室冲涼及焗桑拿，回家途中被捕，稱「腦袋一片空白」，對傷人過程毫無印象。

控方質疑有意識咬耳 藉詞酒醉

控方昨開始盤問時提到，「閉路電視看到你在太古城時，並無步履不穩」，陳真回答：「步履穩不穩？又不是十分醉，當然穩。」控方向陳真指出，當日他從沒焗桑拿、假稱喝酒後焗桑拿以營造「腦袋空白一片」假象，且他案發時清楚自己傷人，陳真一一否認。

控方又根據案發片段盤問，多番質疑灰衣男、即被告具意識，惟陳真屢次重申沒印象，難以代替片中人回答（見表）。控方及法官張慧玲多次囑他按片段內容回答，他皆回應「不清楚、沒印象」。控方問及灰衣男咬趙家賢的左耳時，是否有意識，被告稱「要問他，我不知道」，張官追問「他」是誰，被告解釋「主控說片段的是我，但我沒印象，要我代表他，真的說不出」。

另外，控方指陳真曾就當日被打而向警方錄取過書面證供，供辭指當日他在太古城中心回家途中，有人用廣東話大叫「滾回去」等說話。陳遂轉身與人理論，其間有人衝前襲擊他，感到有硬物。其後陳真被送往東區醫院。控方引述其證供，質疑陳真知道何時何地被襲擊，並非「腦袋空白一片」。陳解釋，他錄口供時曾看過事發片段，故他轉述片段呈現的情况，及把看完片段後的感覺告訴警方。控方遂質疑他所謂「腦袋空白一片」是一派胡言，陳稱「絕對不同意」。

辯方證人：被告陷「瘋狂」狀態

辯方則傳召目擊者、香港電訊助理副總裁鄧國基作供。鄧供稱，在太古城中心看到黑衣男及灰衣男爭執，遂上前調停，勸「大家冷靜啲」，其間黑衣男右手舉拳衝向灰衣男，但灰衣男隨即把黑衣男推到牆邊；他見灰衣男手持刀狀物，向黑衣男的背部插了三四下。鄧又在盤問下形容持刀男子當時陷入「瘋狂」狀態。案件今續。

【案件編號：HCCC 204/20】

（反修例風暴）