區家麟新聞學著作 圖書館系統無法搜

區：不詫異 康文：館藏須守法

康文署昨晚回覆查詢稱，香港公共圖書館的館藏必須遵守香港法律規定。當康文署發現有關館藏內容可能涉嫌違反《國安法》或有關法律規定，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏服務，並與有關部門研究內容是否違反相關法律。

《二十道陰影下的自由—香港新聞審查日常》2017年由中大出版社出版。立場新聞昨報道，有讀者投訴早前在公共圖書館借閱該書，本月14日仍能續借，但至前日（21日） 嘗試續借時被拒。

本報昨晚在香港公共圖書館檢索系統搜尋《二十道陰影下的自由—香港新聞審查日常》，系統顯示為「沒有符合的檢索結果」，已不見該書；至於用區家麟在系統搜尋，則仍見到其兩部作品，包括《潮池：浪遊二十國度的故事》和《他他巴：走在絢麗與荒涼》。

對於著作疑似下架，區家麟對本報稱不感詫異。他說該書是由他的博士論文翻譯成中文，以學術角度探討香港傳媒運作，形容「都好溫和、又有些悶」，強調書中內容都是「有根有據」，「唔知康文署用乜嘢準則將本書下架」。不過他稱現時社會環境，很多聲音都已經被消失及被滅聲，若他這本書也被下架，或已有不少同類型著作可能已被靜悄悄下架。

區家麟認為，該著作被下架屬結構性審查，具一定象徵意義，批評康文署自把自為將自以為敏感的書收起，慨嘆「以後圖書館係咪得番消閒書可借」。