女嬰夭折案今裁死因 家屬：平民怎與醫局拗

【明報專訊】女嬰詹雪琳2016年1月30日在聯合醫院4次使用真空吸引術出生後留院8天不治，死因研訊昨進入第6天，由家屬及院方結案陳辭。家屬堅持指摘醫生經驗不足，又嘆向院方追討時困難重重，「佢哋係一個政府機構，我哋一個平民，點同佢拗」；醫管局一方陳辭稱，女嬰死於不幸，院方在不同階段的治理均獲專家證人認同為合理。死因裁判官何俊堯今將裁決。
家屬堅稱醫生經驗少 官：證供無提
家屬一方由女嬰母親翁美容的父親即女嬰外公結案陳辭。他總結女嬰因院方擺放吸盤位置有誤，致多次使用吸盤均失敗，令女嬰頭部大量出血。他強調，產檢時女嬰一直健康，出生後卻大量出血，必定是因吸盤致死。
何官多次糾正庭上無意見稱醫生經驗不足，翁先生堅持稱醫生經驗不足，若多一名醫生協助則不會釀成悲劇。
局方：專家認同治理做法
醫管局一方則陳辭，女嬰因真空吸盤導致帽狀腱膜內出血，引致休克、急性腎功能衰竭及缺氧性腦病。醫管局一方總結，專家證人同意院方因翁美容第二產程過長，決定使用真空吸引術，做法合理，而使用吸盤的婦產科駐院醫生陳頌妍當時已有177次使用吸盤經驗，專家證人亦認同她有足夠經驗獨自操作吸盤。
醫管局一方續稱，兒科駐院醫生李詠琛其後為女嬰配血，為她後來大量輸血做準備，亦定期監測女嬰頭圍、血液酸鹼度等數值，專家證人亦認同院方為女嬰輸生理鹽水的做法；院方後來為女嬰輸血，符合當時院方指引，情况亦一度改善，其後曾心跳轉弱需急救但搶救成功。
局方強調，因女嬰情况不穩，故沒移動她到另一房間做電腦斷層掃描檢查，至2月1日方進行。