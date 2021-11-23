憶妹檢查前呼「唔想死住」 姊：全家不再慶祝節日

胞姊蘇潔儀表示，妹妹生前活潑開朗、有愛心、喜歡小朋友，自小立志做幼稚園教師，修讀幼兒教育。她說，家中滿是妹妹為學生準備的教具，「好多一箱二箱卡紙呀，設計得好用心！」除手工藝外，妹妹另鑽研畫畫及結他，一直努力邁向人生目標，2017年已完成實習，只差一份功課便能畢業圓夢。

妹立志教幼園 原畢業在即

胞姊憶起妹妹2017年1月初入院、月尾離世，死忌與農曆新年相近，「我哋𠵱家唔會有春節新年，我哋唔會有團圓，唔會有中秋，唔會有冬至……」，家人未能接受妹妹離世，每重提事件母親都情緒激動。胞姊眼泛淚光說，或許是被綁手綁腳的妹妹被送去檢查前曾向母親說「媽咪，救我，我唔想死住」，自此成了母親心結，「佢（妹妹）只係知唔想死，但畀人推入去之後就醒唔返……」

沒專家報告難申法援 「不抱希望」

研訊展開前，沒有法律背景的家人申請法援，但因未能提供專家報告證明院方有疏忽而被拒，胞姊說由最初的憤怒變成無助，最終由她在庭上向證人發問及陳辭，不過家人曾申請傳召另一名目睹妹妹情况惡化的護士出庭，在不知原因下被拒，父親在庭上作供不清晰，申請他在警局錄取的口供呈堂亦被拒，「我哋嘗試做更多嘢，但我哋做唔到，已經唔敢抱希望」。

如今裁決出爐，母親難以接受結果，胞姊百感交雜，「裁決似乎畀咗個交代我哋」，但似乎亦非家人關注的治療漏洞。至於日後會否追究責任，胞姊說「真係唔知可以做乜，我甚至唔知喺邊度搵呢啲（法律）意見」，縱難以釋懷亦只能嘗試接受結果，「睇吓自己可以接受幾多？我都唔知」。

（死因研訊）