港聞

港聞二

憶妹檢查前呼「唔想死住」 姊：全家不再慶祝節日

【明報專訊】女學生蘇潔茵死因裁決後，蘇母在庭外手執女兒遺照泣不成聲，斥醫管局「一個大話冚一個大話」。死者胞姊稱，妹妹入院至離世正值農曆新年前夕，事隔近5年，家人不敢重提事件，亦從此不再慶祝節日。她又稱，妹妹被推入房檢查前向母親呼救「媽咪，救我，我唔想死住」，成家人多年心結，而無法律背景的一家在沒有法援下參與死因研訊難關重重，日後能否追究責任亦成疑。

胞姊蘇潔儀表示，妹妹生前活潑開朗、有愛心、喜歡小朋友，自小立志做幼稚園教師，修讀幼兒教育。她說，家中滿是妹妹為學生準備的教具，「好多一箱二箱卡紙呀，設計得好用心！」除手工藝外，妹妹另鑽研畫畫及結他，一直努力邁向人生目標，2017年已完成實習，只差一份功課便能畢業圓夢。

妹立志教幼園 原畢業在即

胞姊憶起妹妹2017年1月初入院、月尾離世，死忌與農曆新年相近，「我哋𠵱家唔會有春節新年，我哋唔會有團圓，唔會有中秋，唔會有冬至……」，家人未能接受妹妹離世，每重提事件母親都情緒激動。胞姊眼泛淚光說，或許是被綁手綁腳的妹妹被送去檢查前曾向母親說「媽咪，救我，我唔想死住」，自此成了母親心結，「佢（妹妹）只係知唔想死，但畀人推入去之後就醒唔返……」

沒專家報告難申法援 「不抱希望」

研訊展開前，沒有法律背景的家人申請法援，但因未能提供專家報告證明院方有疏忽而被拒，胞姊說由最初的憤怒變成無助，最終由她在庭上向證人發問及陳辭，不過家人曾申請傳召另一名目睹妹妹情况惡化的護士出庭，在不知原因下被拒，父親在庭上作供不清晰，申請他在警局錄取的口供呈堂亦被拒，「我哋嘗試做更多嘢，但我哋做唔到，已經唔敢抱希望」。

如今裁決出爐，母親難以接受結果，胞姊百感交雜，「裁決似乎畀咗個交代我哋」，但似乎亦非家人關注的治療漏洞。至於日後會否追究責任，胞姊說「真係唔知可以做乜，我甚至唔知喺邊度搵呢啲（法律）意見」，縱難以釋懷亦只能嘗試接受結果，「睇吓自己可以接受幾多？我都唔知」。

（死因研訊）

相關字詞﹕瑪嘉烈醫院 心肌炎 死因研訊

上 / 下一篇新聞

象牙年底禁售 環團恐剩貨流黑市 存量餘47噸 「野生救援」：有商戶暗示扮古象牙續賣
象牙年底禁售 環團恐剩貨流黑市 存量餘47噸 「野生救援」：有商戶暗示扮古象牙續賣
業界研覆核 漁署：充裕時間供轉型
業界研覆核 漁署：充裕時間供轉型
雕牙66年不得不抽身 78歲工匠嘆無技能轉行
雕牙66年不得不抽身 78歲工匠嘆無技能轉行
冷藏倉發泡膠起火1死 大量毒煙捲半空 增救援難度
冷藏倉發泡膠起火1死 大量毒煙捲半空 增救援難度
發泡膠燃燒釋毒煙 可致缺氧昏迷
發泡膠燃燒釋毒煙 可致缺氧昏迷
觀塘酒店變過渡房 「德薈」月租3900起
觀塘酒店變過渡房 「德薈」月租3900起
邀上門睇Netflix 教師涉與15歲女生性交
邀上門睇Netflix 教師涉與15歲女生性交
心肌炎女生裁死於自然 姊：難釋懷 陪審團提7建議 倡加強監察心臟病人
心肌炎女生裁死於自然 姊：難釋懷 陪審團提7建議 倡加強監察心臟病人
女嬰夭折案今裁死因 家屬：平民怎與醫局拗
女嬰夭折案今裁死因 家屬：平民怎與醫局拗
區家麟新聞學著作 圖書館系統無法搜
區家麟新聞學著作 圖書館系統無法搜
爐灶釀火災 戶主消防救7貓
爐灶釀火災 戶主消防救7貓
播咬耳片 被告：沒印象是我 稱腦袋空白 着控方「問片中人，我不知道」
播咬耳片 被告：沒印象是我 稱腦袋空白 着控方「問片中人，我不知道」
7‧14沙田衝突 男子樽擲警員囚28月
7‧14沙田衝突 男子樽擲警員囚28月
涉襲警助女子逃脫 餐廳股東稱不在場否認搶犯
涉襲警助女子逃脫 餐廳股東稱不在場否認搶犯
港鐵研延續優惠料短期有決定
港鐵研延續優惠料短期有決定
前拳王打女友 自簽守行為3年
前拳王打女友 自簽守行為3年
大灣區GBA專題：廣佛超級城巿 GDP追京滬
大灣區GBA專題：廣佛超級城巿 GDP追京滬
大灣區GBA專題：深度參與廣佛同城化 佛山五區5年計劃重點
大灣區GBA專題：深度參與廣佛同城化 佛山五區5年計劃重點
大灣區GBA專題：首屆灣區大學生廣告節12‧17截止報名
大灣區GBA專題：首屆灣區大學生廣告節12‧17截止報名
灣區手記：北上過關新規 ／文：尚東美
灣區手記：北上過關新規 ／文：尚東美
基層出身3候選人 倡效新加坡推組屋
基層出身3候選人 倡效新加坡推組屋
入立會將推動普選？ 4受訪者均無答會
入立會將推動普選？ 4受訪者均無答會
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】未提供聯絡方法 候選人翁健道歉
【Emily】未提供聯絡方法 候選人翁健道歉
【Emily】前議員劉珈汶在英 做夜班郵政臨時工
【Emily】前議員劉珈汶在英 做夜班郵政臨時工
【Emily】放漂1.2萬本 青年廣場設漂書閱讀區
【Emily】放漂1.2萬本 青年廣場設漂書閱讀區
【Emily】明日大嶼鐵路走線 田北辰爭多設兩站
【Emily】明日大嶼鐵路走線 田北辰爭多設兩站
【Emily】譚耀宗為非黨友陳月明拍片拉票
【Emily】譚耀宗為非黨友陳月明拍片拉票
【Emily】通關後廉署派員赴前海 辦防貪講座
【Emily】通關後廉署派員赴前海 辦防貪講座