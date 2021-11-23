心肌炎女生裁死於自然 姊：難釋懷 陪審團提7建議 倡加強監察心臟病人

死者蘇潔茵（終年21歲）1995年3月18日在內地出生，生前就讀大專，2017年1月4日被送至瑪嘉烈醫院，同月26日死亡。黃官昨早總結證供提到死者入院至死亡情况，在不足3小時內4度心臟停頓共55分鐘（見表）。黃官又提到，本案令人難過，年輕的死者本應有美好前途，惟入院短短一天內病情惡化。黃官引述專家證人、心臟科專科醫生譚樂忍稱，心肌炎本身無藥可醫，院方只能提供支援治療，死亡率達25%。

黃官引導稱，儘管證供提及院方在醫療上有延誤診治或疏忽等，只要該疾病有潛在致命性，醫療介入亦無法阻止其死亡，陪審團便可裁定「死於自然」。反之，若認為病情輕微，任何情况下都不會危害生命，最終不論什麼原因導致死者死亡，可裁定「死於不幸」，若不能肯定死因，只能裁定「死因存疑」。

4男1女組成的陪審團退庭商議約3小時後，一致裁定死者2017年1月26日於瑪嘉烈醫院死亡，致死疾病為病毒性心肌炎，併發肺炎、橫紋肌溶解症及缺氧性腦損傷，結論為「死於自然」。

陪審倡訂化驗時間指引

陪審團另向醫管局提出七大建議：

1. 從醫生指示直至得出化驗結果，應訂立合理時間指引，監察醫護工作進度；

2. 就約束病人制訂明確指引；

3. 內科病房應加強監察疑有心臟問題的病人，包括加設心律監察儀及心臟超聲波機，並及早諮詢心臟科醫生；

4. 改善夜間駐院醫生團隊年資較輕情况，如安排年資較高醫生作為團隊成員；

5. 檢討早期預警機制，例如血壓上升至200才通知醫生現行做法；

6. 確保醫生處方藥物在合理時間內予病人服用或注射；

7. 增加醫護人手以盡快向病人提供適切照顧及治療。

瑪嘉烈：事發後已檢討

瑪嘉烈醫院稱會仔細研究死因庭建議，而事發後已作一系列檢討，包括病人入院時病房職員須盡早通知醫生，記錄病人需否抽血，加強監察驗血結果；若有異常立即通知醫生跟進並妥善記錄。院方亦提醒醫生第一劑靜脈注射抗生素處方時間，護士亦會通知藥房緊急供應，病房員工須加快取藥過程。同時加強使用「改良早期預警評估系統」監察病况，及早識別轉壞的病人。

官盼家人走出陰霾

黃官在研訊最後表示，明白生前無大病、年輕的死者突然離世，對家人是很打擊。事隔近5年，死者父親作供時仍情緒激動，寄語家人盡早走出陰霾，「你哋都要向前看」。

【案件編號：CCDI 89/17】

明報記者

（死因研訊）