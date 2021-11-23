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邀上門睇Netflix 教師涉與15歲女生性交

【明報專訊】男教師涉前年相約15歲女學生在家觀看影視串流平台Netflix上的影片，其間摸女生的胸，並與她多次性交。教師被控兩項非禮及5項與16歲以下女童非法性交罪，昨日在區域法院受審。現年18歲的事主X表示，她起初對被告有好感，被告亦向她表白，「加上做咗一啲嘢，應該要發展成情侶關係」，所以同意與被告交往。

事主允交往 「做咗啲嘢，應發展情侶」

被告馮霆麾（37歲）報稱教師，據悉已離職，他被控於2019年1至8月間犯案。X透過視像系統作供稱，被告是她就讀中四的英文教師，兩人一開始為普通師生關係，後來被告在社交平台Instagram慰問近况，又邀約她上門見面，兩人逐漸成為情侶。

X稱，由於她沒有Netflix帳戶，被告2019年1月約她到寓所看Netflix電視劇及電影。她躺在沙發休息時，被告上前摸胸及脫去她的衣服，用陰莖摩擦她的私處，直至她叫停為止。被問到為何獨自前往異性的住所，X說被告始終是老師，估計「我上佢屋企，佢唔會點」。她事後問被告這樣做的原因，被告自稱「忍唔住」並向她示愛，她遂答應與被告交往。自此她每次前往被告的寓所都與他性交。

X憶述，被告除了摸胸和吻她，亦多次將手指插入其陰道。她隨即抱怨「好痛」，被告約一分鐘後鬆開手指，但性交從來沒使用安全套。X說到此處，法官指她正在哭泣，不宜繼續作供，下令短暫休庭。

多次無套性交 被告：想要全部的你

控方開案陳辭指，被告2019年1月兩度在寓所非禮和摸X的身體，同年2至8月，被告五度與X性交，並多次在她體外射精。事發後，X曾在通訊軟件WhatsApp與被告討論，為何她初次性交後沒有流血，以及將來性交時應否戴安全套，被告回應稱「不射在裏面就可以啦」、「想要全部的你」。2020年11月法醫替X檢驗，發現她的處女膜有一處舊裂痕，符合手指插入性器官造成的損傷。審訊今續。

【案件編號：DCCC398/21】

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