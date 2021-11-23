觀塘酒店變過渡房 「德薈」月租3900起

政府去年推出先導計劃，資助非政府機構租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位，用作過渡房屋，政府會為每間房間提供每月最多約5500元資助。運房局昨回覆本報稱，計劃至今已批出或原則上批核6個酒店和賓館項目，可提供逾570個酒店或賓館房間，涉及非政府機構包括九龍樂善堂、香港社區組織協會有限公司、香港路德會、聖雅各福群會及嶺南藥業慈善基金會，涉及資助額約7000萬元。

雙人房供夫婦申請 30伙下月截止

德薈30個雙人單位面積介乎147至185方呎，位於該酒店的5至9樓，每層各提供6個單位，均備有衣櫃、小型雪櫃、電視機、浴室及免費Wi-Fi，部分望海景，但單位內不准煮食；月租3900至4810元不等，已包括基本水電費，租期兩年。

項目申請對象為輪候公屋3年或以上、居於不適切房屋的雙職已婚人士，並須符合公屋二人家庭申請的入息及資產限額，即月入不超過19,550元，資產上限36萬元。香港路德會社會服務處助理服務總監呂卓倫表示，截止申請後將隨機抽出約50人，再分批面試，甄選準則包括申請者參與地區社會服務的意願，以及最快入住日期等；成功申請住戶最快下月中入住。

為鼓勵建立儲蓄習慣，住戶入住期間若每月儲蓄200元，可獲同等價值的餐飲現金券於酒店餐廳使用，租約期滿後可全數領回儲蓄，作為搬遷用途；而住戶亦可透過機構的義務建築師免費訂造家具。

南昌街過渡房下月推 提供1人房

香港路德會社會服務處行政總裁雷慧靈表示，除德薈外，路德會下月亦推出位於深水埗南昌街的酒店式過渡房屋項目，提供45個1人和2人單位，申請對象為1至2人家庭，預計最快明年1月入住。

立法會旅遊界議員姚思榮表示，由於參與作過渡房屋的酒店須最少提供兩年租約，每間房間所獲政府資助只有數千元，並要與負責營運的非政府機構攤分資助額，加上現時酒店的出路較早前多，例如作檢疫酒店、推出月租計劃或Staycation（住宿度假）等，營運彈性較大，因此不少酒店業主最終沒太大興趣參與計劃，但對於位置較偏遠、較新落成或單幢式酒店，相信計劃仍有吸引力。