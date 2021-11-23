冷藏倉發泡膠起火1死 大量毒煙捲半空 增救援難度

兩名救出時已陷昏迷、全身熏黑的男工人，分別為47歲廖世榮及63歲姓林，送院時救護員為兩人裝設自動心外壓機，惟廖最終不治，林經搶救後情况危殆。另一名吸入濃煙不適的66歲姓曾男工，送院搶救後情况嚴重。

另救出兩人 一嚴重一危殆

廖的親友趕到醫院了解，眾人聞噩耗傷心落淚。其胞姊表示，胞弟平時跟隨判頭在地盤做散工，主要操作俗稱「貓仔機」的搬土機，亦有鏟車牌照。胞弟未婚，與父母同住，較沉默寡言，不清楚他在事發地盤工作多久，「我都想知點解佢揸機會入咗去廠」。

現場為東源街越秀冷藏倉庫，倉庫樓高5層及一層地庫，正在拆卸，倉庫外圍搭有棚架。昨午1時許，倉庫突然起火冒煙，濃煙由各樓層不斷湧出，黑煙席捲半空，對岸港島筲箕灣一帶亦清晰可見。火警發生時有8名工人工作，部分及時逃離倉庫，有人皮膚、衣服及安全帽全被熏黑。

消防接報到場開喉灌救，先後由倉庫救出3名工人送院。據了解，清拆工人使用風煤切割時，疑火花燒着發泡膠及雜物，致火警迅速蔓延。

助理消防區長黃炳權表示，地庫面積約30乘40米，消防到場時發現地庫其中一個角落有雜物起火，包括發泡膠，火勢亦波及至其他雜物。消防其後在地庫不同角落救出兩名昏迷工人，另外亦以鋼梯在3至4樓棚架上救下一人。因倉庫正在拆卸，地庫存放大量發泡膠及隔熱物料等雜物，燃燒會冒出大量濃煙及有毒氣體，增加消防救援難度，消防裝置、是否符合安全條例等仍待調查。警方初步相信火警起因無可疑。

工人爬出棚架叫救命 逃生者「驚到手震」

在附近經營大牌檔的孫先生表示，事發時見到大量黑色濃煙冒出，有工人從大廈爬出棚架位置大叫救命，亦有人自行逃出。孫先生將水遞給其中一名獲救工人，「佢應該無乜大礙，但就驚到手都震晒」。