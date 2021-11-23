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雕牙66年不得不抽身 78歲工匠嘆無技能轉行

【明報專訊】古老的象牙業將成絕響，本地碩果僅存約8至10名象牙雕刻老行尊面對保育大洪流，亦不得不抽身而退。78歲關洪輝師傅畢生從事象牙雕刻，見證行業興衰，既感慨無技能轉投其他行業，亦不想成為社會負累，希望政府能延長寬限期，讓工匠清掉手上象牙存貨，臨老多一點生活保障。據他所知，本地末代象牙雕刻師皆年過六旬，隨着象牙貿易終結，老師傅手藝也將失傳，後繼無人。

香港的象牙貿易歷史逾150年，但自1989年《瀕危野生動植物國際貿易公約》實施國際禁貿後，行業漸走下坡，相關業者如牙雕師傅多年前已不再收徒，至今斷層32年。

「殷殷勤勤學師 沒想到遭唾棄」

提起昔日學徒制，關師傅自12歲便拜舅舅為師學藝，至今已66年，可說一輩子生計離不開象牙。他說象牙雕主要分雕、車、鋸、卓、刻5種技藝，每名學徒通常只學一種，至少5年才滿師，他主要負責「車」，拍檔黃海祥師傅則負責「雕」。

學徒生涯不易過，關師傅憶述，當年工時長，有時從早上7時工作至半夜12時。一路走來，他說：「我是辛辛苦苦，殷殷勤勤的從事雕刻工作，從拜師那刻起就認真的把這工作當成畢生、養家餬口的事業，從沒想過時過境遷，會演變成如今遭人唾棄的工作！」他坦言自小從事這一行，沒念過什麼書，「一旦離開象牙，就一無是處」。

「不想成社會負累」 盼延死線

關師傅透露仍持有約100公斤象牙存貨，都是1990年代進口，他主要接訂單幹活，也會雕一些成品在店舖寄賣，但過去兩年基本上無任何訂單，若最終不能售清存貨，隨時一文不值，希望政府網開一面，考慮延後兩年實施禁令，「我年紀是大，但還能做，還需要這份收入，况且，我不想成為社會負累，也不想攤開手掌向政府要錢」。

漁護署稱，目前只有少數象牙工匠仍從事象牙業工作，據早前問卷調查，有數名象牙工匠希望接受再就業培訓，該署已轉介僱員再培訓局跟進，亦有繼續協助受影響象牙工匠再就業。

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