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業界研覆核 漁署：充裕時間供轉型

【明報專訊】本港1990年透過業界申報記錄的象牙庫存量約670噸，而在2018年禁止象牙貿易修例通過前數年，象牙存量跌至每年60餘至70餘噸，當時具規模的象牙成品零售店約有10間，現已減少一半，象牙價格亦暴跌七至八成。香港象牙市場九成買家為內地遊客，但業界稱，近年本港經歷社會運動及新冠疫情，象牙存貨滯銷，面對全面禁售，業界勢將損失慘重，業界會尋求法律意見並研究司法覆核。漁護署稱，早於5年前已公布象牙禁售政策，業界應有充裕時間處理管有的象牙和業務轉型，重申無計劃向業者作任何賠償。

近兩年少內地客 稱劈價仍滯銷

本地象牙商「象牙世家」第三代傳人兼香港合法象牙持牌人聯會主席朱振邦稱，業界認同政府打擊走私象牙及保護野象之舉，與保育團體目標一致，但近兩年受社會運動和疫情影響，象牙製成品滯銷，下月限期前恐難悉數清貨，「即使減價賣，也乏人問津」，巨大損失迫在眉睫。

朱振邦說，香港象牙製成品交易高峰期為2014年，當時原料每公斤1.6萬元，現跌至四五千元，「禁令一出，市價即暴跌70%，一對象牙筷原本售4500元，現只賣1000至2000元，其他成品更無價無市」。

對於外界質疑業者將新舊象牙偷龍轉鳳出售，以至原預期應已售清的已登記象牙存貨散之不盡，朱回應稱，漁護署會不定時到店舖盤點存貨記錄，根本無法欺瞞。他說自己仍有1噸存貨，死線逼近讓他極憂慮，若未能售清，估計損失超過億元。

牙商憂損失逾億 指政府始作俑

該會副主席陳宗和歸咎象牙問題始作俑者是政府，稱1990年政府配合國際禁貿限制，要求商人主動申報存貨，當年紀錄是670噸，政府目標是賣完即止，但政府其後於2006至16年批准由歐盟國家和南非入口1976年前的「公約前象牙」雕刻品及原材料，衝擊本地市場，這就是為何2016年清點時業界仍剩75噸存貨。

立法會2018年1月通過《2018年保護瀕危動植物物種（修訂）條例》，分階段管制本地象牙貿易，最終於今年12月31日全面禁止象牙貿易。港英政府早於1975年簽署《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES），將非洲象列為瀕危物種，至1989年，CITES將非洲大象提升至附錄I，並於1990年起禁止國際貿易，惟在禁貿生效前合法進口本港的象牙，經漁護署登記及領有該署簽發的「管有許可證」，可在港合法買賣，但不能再出口作商業貿易，古董象牙則不受影響。是次修例亦將違例罰則由最高罰款500萬元及監禁兩年，提升到罰款1000萬元及監禁10年。

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