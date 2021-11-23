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象牙年底禁售 環團恐剩貨流黑市 存量餘47噸 「野生救援」：有商戶暗示扮古象牙續賣

【明報專訊】在港有逾150年歷史的象牙貿易即將踏入終局。立法會2018年通過修例逐步淘汰本地象牙貿易，最後階段全面終止本地象牙買賣將於下月31日落實，但離禁售死線剩個多月，漁護署數據顯示本地業界仍有約47噸象牙存量，無論保育團體抑或持牌象牙商均估計存貨無法「清零」，憂慮衍生魚目混珠或黑市交易。保育團體「野生救援」（WildAid）近月查訪市面象牙批發及零售店，發現部分象牙商疑似無懼禁令，言談間暗示可將非洲象牙冒充可獲豁免的古董象牙銷售，團體促請政府在全面禁售生效後嚴加把關，確保象牙商無法混貨。

古董象牙准續售 環團憂混珠促嚴把關

野生救援近年一直密切注視香港象牙貿易管制進展，早於2013至15年間查訪本地逾百象牙商，揭發部分商戶未依例展示管有許可證、許可證及存量資料不確等情况。今年4至8月野生救援派調查員重訪各商戶，本報亦陪同參與部分查訪。調查員發現，逾80%商戶已結業或沒再銷售象牙產品，少數仍營業商戶聲稱會轉型重點賣古董象牙；調查員喬裝顧客向商戶問價及查詢日後象牙可否帶出境等，有商戶稱「只要說是自己使用，一般不會很嚴格禁止」，又說非洲象牙與古象牙難區別，日後象牙價格一定會升。

野生救援認為部分商戶似乎不擔心非洲象牙存貨賣不出，發言人Dorothy說，一般人難用肉眼辨別非洲象牙和古象牙，「我們最關心及擔心的事，是市場上所謂合法買賣，實情是為非法交易提供渠道，讓不法商人將非洲象牙混入合法存貨，在市場繼續買賣」。她促請政府日後嚴厲把關及管制古象牙買賣，確保象牙商無法混貨，制定識別古象牙的簡易機制並定期檢查，否則禁令形同虛設。

日後只容轉贈 業界盼港府賠償

Dorothy續稱，現存非洲象41.5萬頭，而象牙走私高峰期每年逾3.3萬頭非洲象被殺，即約每15分鐘有一頭遇害，但隨着香港逐步頒布象牙禁令，去年非洲象獵殺數目回落至1.7萬，足證禁令有效。世界自然基金會香港分會亦擔心，年底香港雖全面禁止買賣象牙，但沒適當監管下「個人」收藏品或淪為黑市交易品。

香港合法象牙持牌人聯會副主席陳宗和稱，在無法進出口限制下，業界象牙存量不可能在個多月內售罄，冀政府幫助解決庫存問題，說明限期屆滿後如何處置。他認為，象牙禁售後容許贈送，無疑衍生黑市交易，反問「許多象牙藝術雕刻品價值連城，要如何送贈？」重申業界訴求，冀政府成立專責小組訂出合理賠償或收購方案。

漁署：持續打擊象牙走私 監察網上買賣

漁護署稱，所有象牙管有許可證將於下月30日或之前期滿失效，除古董象牙外，本地象牙貿易下月31日全面結束，持有人仍可合法保留象牙作非商業用途，如個人收藏或轉贈等；而已滅絕的猛獁象與現存大象為不同品種，兩者象牙橫切面有明顯差異的網格狀生長紋理（施萊格線Schreger lines），可分辨出猛獁象及非洲象牙。

署方強調，禁售生效日後會持續透過各種措施加強打擊非法象牙貿易，包括與海關緊密合作，並通過國際聯合行動和情報交流打擊包括象牙在內的瀕危物種走私，同時透過市場巡查、監察網上買賣、情報收集及分析等打擊本地非法象牙貿易。海關稱，會評估風險及分析情報，在邊境查驗及監控旅客、貨物、郵包和運輸工具，並與相關部門緊密聯繫，加強情報交流及採取聯合行動，以有效打擊走私受管制物品活動。

明報記者

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