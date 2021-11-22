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【Emily】東涌新海濱、社區聯絡中心開幕 展覽設虛擬實境區 俯瞰大嶼山美景

【明報專訊】東涌東海濱長廊改善工程第一階段完工及開幕，發展局長黃偉綸噚日喺網誌話，政府致力把東涌新市鎮發展為規劃全面、配套完善嘅社區，工程全面活化後，會為居民帶來全新體驗。網誌搵嚟土拓署可持續大嶼辦事處高級工程師翁世文介紹，佢話改善工程分三階段落成，首階段臨海用地長約70米，土拓署取得用地後，花咗6個月將舊有工地寫字樓活化為東涌社區聯絡中心同興建海濱長廊，𠵱家開放各團體預約舉辦唔同類型嘅社區活動。

第二階段臨海用地長約85米，工程進行中，預計明年初開放畀市民使用；第三階段計劃連接第一階段海濱長廊至東涌新發展碼頭，長約230米，土拓署明年6月收回相關土地後會展開工程，預計明年底完成。

翁世文話，整項工程旨在為區內提供一條包括綠化空間、單車徑和便利行人嘅新海濱長廊。佢話，東涌社區聯絡中心設有多個專題展覽區，訪客可透過互動展品及模型，了解佢哋喺大嶼山發展同保育嘅工作，當中「時光隧道」展區，訪客可以認識到大嶼山嘅過去、現在和未來動向；中心設洞穴式自動虛擬實境區，訪客身處立體嘅視覺空間，猶如置身現場俯瞰大嶼山自然美景，或觀賞東涌新市鎮擴展嘅虛擬城市設計。中心並設大型大嶼山模型，配以影像畫面，展示其未來發展。

相關字詞﹕黃偉綸 東涌東新海濱

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